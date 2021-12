von Juliane Kühnemund

Das Mammutprojekt Breitbandausbau in Bonndorf befindet sich in der Zielgeraden, im nächsten Jahr steht aber bereits ein neues Millionenprojekt auf dem Programm: die Straßen- und Kanalsanierung „Im Bierbrunnen“. Das komplette bestehende Kanalsystem muss dabei geändert werden, für die jetzige Situation werde keine wasserrechtliche Genehmigung mehr erteilt, informierte Werner Steiert vom Stadtbauamt in jüngster Gemeinderatssitzung. Steiert stellte die Planung vor, deren Umsetzung rund 1,6 Millionen Euro verschlingen wird.

Schwerpunktprojekt 2022

Nach den Worten von Werner Steiert wird die Straßen- und Kanalsanierung „Im Bierbrunnen“ das Schwerpunktprojekt in 2022 sein. Dabei stehe weniger die Fahrbahnsanierung im Mittelpunkt, vielmehr gehe es darum, die komplette – im jetzigen Zustand nicht mehr genehmigungsfähige – Entwässerung des Gebietes zu erneuern. Schmutz- und Regenwasser werden derzeit im Mischsystem abgeleitet, was eigentlich nicht sein dürfte und jetzt korrigiert werden müsse. Einerseits stoße man nämlich an die Kapazitätsgrenzen der Kläranlage, andererseits sei es sogar so, dass viel Abwasser einfach ins Steinatal laufe, beschrieb Steiert den nicht mehr haltbaren Zustand.

Geplant ist nun, Schmutzwasser und Regenwasser getrennt abzuleiten, dazu müsse aber das komplette Kanalsystem erneuert werden inklusive der zahlreichen Hausanschlüsse. Steiert macht dabei deutlich, dass das bautechnisch eine anspruchsvolle Aufgabe sei, unter anderem auch deshalb, weil im Bereich Bierbrunnen ein wahrer Kabel-Wirrwarr im Untergrund verlegt sei. Was die privaten Hausanschlüsse betrifft, schlug Werner Steiert vor, dass die Stadt die Kosten für die Kanalarbeiten auch auf den Privatgrundstücken übernimmt. Die Hausbesitzer hätten schließlich für den Jetzt-Zustand eine Baugenehmigung erhalten, das heißt, sie können nichts dafür, dass die Anschlüsse jetzt nicht mehr zulässig sind. Rund um den Ratstisch zeichnete sich die Tendenz ab, diesem Vorschlag zuzustimmen, auch wenn noch kein offizieller Beschluss dazu gefasst wurde. Simon Scherble brachte seine Meinung dazu deutlich zum Ausdruck: „Wir können den Bürgern diese Kosten nicht zumuten.“ Werner Steiert geht von Gesamtkosten in Höhe von 1,6 Millionen Euro aus. Rund 200.000 Euro davon entfallen auf die Hausanschlüsse.

Blick auf Wegesituation

Martha Weishaar sprach im Zusammenhang mit dem Großprojekt ein weiteres Thema an: Wenn die Straße schon saniert wird, sollte man auch einen Fuß- und Radweg einplanen, meinte die Stadträtin auch mit Blick darauf, dass der Verkehr „Im Bierbrunnen“ durch das Neubaugebiet Waldfrieden noch zunehmen werde. Es sei schließlich ein Ziel der Stadt, den Individualverkehr zu reduzieren. Um dies zu erreichen, brauche man aber sichere Wege für Fußgänger und Radfahrer. Auch war es für Weishaar nicht schlüssig, dass die geplante Gehwegführung den Wechsel der Straßenseiten vorsieht. „Wir sollten eine saubere Lösung für die nächsten Jahrzehnte finden“, appellierte Martha Weishaar und dazu gehöre eben auch eine sichere Wegesituation für Fußgänger und Radfahrer.

Diese von der CDU-Stadträtin angesprochene Notwendigkeit konnte Werner Steiert nicht ganz nachvollziehen. Das Verkehrsaufkommen sei im Bierbrunnen sehr gering, zudem sei die Straße breit genug, dass Radfahrer gefahrlos unterwegs sein können. Und den Gehwegwechsel von einer Straßenseite zur anderen begründete Steiert damit, dass man einerseits dem „Kabelsalat“ aus dem Weg gehen wolle und andererseits die Privatgrundstücke in manchen Bereichen bis an die Straße heranreichen. Und dann machte der Experte vom Bauamt auch noch auf die Kosten aufmerksam, die durch einen Geh- und Radweg nicht unerheblich steigen würden. Die Anregung von Simon Scherble und Gernot Geng, im Zuge der Sanierung die gefährliche Kurve bei der Straßenmeisterei zu entschärfen, soll bei der weiteren Detailplanung nochmals überdacht werden. Und was den Radweg betrifft, könnte sich Steiert eine Markierung auf der Straße vorstellen, was ohne Zusatzaufwand machbar wäre.

