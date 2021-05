von Juliane Kühnemund

Im Zuge der Digitalisierungsoffensive des Bundes und des Landes werden Fördermittel für die digitale Ausstattung der Schulen zur Verfügung gestellt. Die Anschaffung von Geräten für die Lehrer kann laut Verwaltung zu 100 Prozent über Zuschüsse abgedeckt werden. Wie Florian Rogg in der Sitzung in der Stadthalle erläuterte, konnten die Lehrkräfte selbst entscheiden, ob sie Laptops oder iPads nutzen wollen. Demnach will die Stadt 33 Laptops und 42 iPads anschaffen. Den Auftrag zur Lieferung der Laptops erhielt die Firma „notebookbilliger.de“ zum Angebotspreis von 19.167 Euro. Die iPads werden von der Gesellschaft für digitale Bildung geliefert, die ein Angebot von 18.314 Euro abgegeben hatte.

Bürgermeister Michael Scharf lobte das Engagement der Schulleitung. Rektor und Konrektor hätten einen Medienplan ausgearbeitet, der Voraussetzung dafür ist, Fördermittel in Anspruch zu nehmen. Andere Schulen hätten es nicht geschafft, die Gelder abzurufen, „bei uns klappt das prima“. Auch insgesamt sei das Bildungszentrum in Sachen Digitalisierung gut aufgestellt, nicht zuletzt dank guter Kenntnisse etlicher Pädagogen bezüglich der neuen Medien und Netzwerke.

„Die Schulleitung könnte uns einmal über den Stand der Digitalisierung im Bildungszentrum informieren“, schlug Stadtrat Ingo Bauer (CDU) vor. Schließlich habe die Stadt auch bereits in der Vergangenheit viel Geld investiert. Diesen Vorschlag griff die Verwaltung auf, die noch bekannt gab, dass die jetzt genehmigten Geräte für Lehrer für die Stadt kostenneutral sind, künftige Ersatzbeschaffungen aber wohl nicht mehr bezuschusst werden.