von Martha Weishaar

Der „Roggelade“ öffnet wieder. Kaum ein Einzelhandelsgeschäft in Bonndorf löst so viele Erinnerungen, wenn nicht gar Emotionen aus wie dieser Laden, in dem sich über die lange Zeit seines Bestehens kaum etwas verändert hat. Genau das war auch der Auslöser für die Pläne von Nicole und Daniel Robold, den Laden nach mehr als zweijähriger Schließung im kommenden Jahr wieder zu öffnen.

Der Roggelade Unter Ernst Rogg gab es im Laden an der Schweizerstraße alles für den täglichen Gebrauch. Ob Schrauben oder Werkzeuge, Kälberstricke oder Melkeimer, Gartengeräte, Schlitten, Haushaltsgeräte, Geschirr oder Dekoration – jeder in der Region wusste, dass man im „Roggelade“ alles kaufen konnte.

Beide kennen den „Roggelade“ von Kindesbeinen an. „Ich bin als Kind schon gerne mit meinem Opa in diesen Laden gegangen und wenn ich heute die Tür öffne, kommt mir noch immer der alt vertraute Geruch entgegen“, erzählt Daniel Robold. Der selbstständige Elektromeister hat eine Vorliebe für alte Häuser. Er besitzt weitere historische Gebäude, die er in Eigenarbeit restauriert und in wahre Schmuckkästchen verwandelt hat. „Es gibt in Bonndorf so viele schöne alte Häuser und Traditionen. Ich fände es schade, wenn all das verloren ginge“, begründet er sein finanzielles und ideelles Engagement für die Gebäude. Vom Kauf des teilweise mehr als 300 Jahre alten Hauses am „Roggebuckel“ wurde ihm abgeraten. „Viele sagten, da ist alles alt und kaputt. Aber ich sah in dem Haus immer viel Potenzial“, sagt Robold. Nachdem die Kaufentscheidung getroffen war, fassten er und seine Frau auch den Entschluss, den Laden wieder zu eröffnen.

Vom alten Röhrenradio kann sich Daniel Robold nicht trennen. Das Gerät steht in seinem Büro. | Bild: Martha Weishaar

Ein Jahr lang hat Daniel Robold gemeinsam mit seinem Vater Harald und weiteren Helfern das Haus in der Schweizer Straße renoviert. Jedes Stockwerk hat eine Grundfläche von 250 Quadratmetern. Alte Böden und Balken wurden freigelegt, Türen ausgebaut, restauriert und dann wieder eingesetzt. So entstanden drei Wohnungen, für die sich ruckzuck altbaubegeisterte Mieter fanden.

Ein elektrisches Bügeleisen der ersten Generation ist nach wie vor im Warenangebot. | Bild: Martha Weishaar

Selbst in den modernen Bädern integrierte Daniel Robold Elemente aus dem alten Haus, seien dies alte Dielen oder ein alter Wandschrank, der noch davon zeugt, dass um das Jahr 1900 ein Anbau erfolgte. Im ehemaligen Büro im Erdgeschoss verlegte Daniel Robold 100 Jahre alte Fliesen, die er vor Jahren aus seinem Haus in der Allmendstraße ausgebaut hatte. Im Obergeschoss hat er einige Räume für sich selbst behalten, sein eigenes kleines „Museum“ mit alten Schriften, Büchern, Fotografien, mechanischen Schreibmaschinen und vielen weiteren Liebhaberstücken aus längst vergangenen Zeiten.

Daniel Robold hat der Substanz des Gebäudes wieder zu neuem Glanz verholfen. | Bild: Martha Weishaar

Die Altbestände aus dem Warenangebot haben Nicole und Daniel Robold mittlerweile wieder in Regalen und Schaufenster drapiert. Sammeltassen, ein Mokkaservice, Weinrömer, Schmalztöpfe oder Geschirr im Retro-Design warten neben unzähligen anderen Artikeln auf Abnehmer. Mit Aufkäufen aus einer Geschäftsauflösung wurde das Warenangebot erweitert. „Mir schwebt vor, dass wir das Angebot für Heimwerker etwas erweitern, eventuell sogar mit Elektrogeräten. Vielleicht bieten wir auch Trödelware an. Ganz genau steht das noch nicht fest“, erklären die neuen Ladeninhaber.

Im Roggelade gab es einfach alles – natürlich auch Skiwachs. | Bild: Martha Weishaar

„Eigentlich wollten wir vor Weihnachten eröffnen, aber die Pandemie hat uns abgehalten. Wir warten jetzt ab, bis sich die Lage wieder normalisiert und werden dann vorerst an zwei Tagen pro Woche öffnen“, sagt das Paar. Denn neben der Berufstätigkeit möchten sie auch künftig genügend Zeit für ihren einjährigen Sohn haben. Weiterhin wird der Elektromeister im eigenen Handwerksunternehmen gefragt sein und seine Frau Nicole in ihrem Beruf.

Diese alte Postkarte zeigt, wie Bonndorf vor mehr als 100 Jahren ausgesehen hat. | Bild: Martha Weishaar

Manch einer scheint es kaum erwarten zu können, bis das Geschäft wieder öffnet. „Jedes Mal, wenn wir hier drin arbeiten, kommen Leute, die etwas kaufen wollen. Neulich sogar ein Ehepaar aus Bernau oder ein anderes aus Köln, das hier im Urlaub war und darum bat, ob es sich mal wieder in dem geliebten alten Laden umschauen darf“, schildert Daniel Robold.

Die Geschichte

Der „Roggelade“ war immer bekannt dafür, dass man dort alles bekommt, was es sonst nirgends gibt. Vor allem in Zeiten vor dem omnipräsenten Internethandel war das eine grandiose Leistung der damaligen Betreiberinnen, die gemeinhin nur „Rogge-Wiiber“ genannt wurden. Mit dem plötzlichen Tod der letzten der drei Schwestern, Berta Rogg, schien bereits im zu Ende gehenden 20. Jahrhundert das Aus des Ladens besiegelt. Deren Ziehkind, Stefan Widmann, eröffnete jedoch zur Freude der Bevölkerung im Jahr 2000 wieder. Als dieser aber ebenso unerwartet vor zwei Jahren starb, war die endgültige Schließung des Ladens unabwendbar. Seine Kinder verkauften das Anwesen. In Nicole und Daniel Robold fanden sich Käufer, die den Charme des Hauses erhalten und die Tradition des Ladens weiterführen möchten – passend zu den aktuellen Gegebenheiten.