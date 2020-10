von sk

Die Tour von Lisa Canny, Musikerin aus Irland an Harfe, Banjo und als Singer-Songwriterin ist gestern Vormittag von der Künstlerin und der Tourleitung abgesagt worden. Dies bestätigte Gudrun Deinzer, Vorsitzende des Folktreff. Lisa Canny war für ein Konzert am Freitag, 16. Oktober, in der Stadthalle Bonndorf vorgesehen.

Lisa Cannys Agentur habe die Absage mit der Entwicklung der Corona-Pandemie begründet, erläuterte Gudrun Deinzer im Gespräch. Die Entscheidung der Agentur sei zusammen mit den Musikerinnen Lisa Canny und Laura Doherty, die ebenfalls auftreten sollte, getroffen worden. Die Konzertagentur kritisierte, dass Landkreise und Städte eigene Regeln machten und klare Auskünfte von übergeordneten Stellen kaum zu erhalten seien. Oft scheitere der Wunsch nach Auskunft daran, dass die Hotline-Infoleitungen dauerhaft besetzt seien.

Lisa Canny und Laura Doherty müssten sich in Deutschland mehrfach testen lassen, wobei unklar sei, ob sie das Testergebnis schnell genug bekämen, um weiterreisen zu dürfen. Ein Auftrittsort könne am Tag des Auftritts zum Corona-Hotspot-Gebiet erklärt werden, was weitere Komplikationen und unübersehbare Hürden mit sich brächte.

Rückerstattung

„Die Tickets werden durch den Veranstalter rückabgewickelt“, versichert Gudrun Deinzer. Wer seine Eintrittskarten über das Internet bezahlt habe, erhalte das Geld auf demselben Weg zurück. Wer bar bei der örtlichen Touristinformation gekauft habe, bekomme dort das Geld erstattet. Die Geschäftszeiten der Touristinfo Bonndorf sind montags bis freitags ,9 bis 12 Uhr, an den anderen Tagen 14 bis 17 Uhr, mittwochnachmittags ist geschlossen.

Gudrun Deinzer bedauert die Absage der irischen Künstlerinnen, zeigt jedoch Verständnis dafür. Der Folktreff biete weiterhin einen kulturellen Mehrwert an unter größtmöglicher Sicherheit durch ein Hygienekonzept in schwieriger Zeit, sagte die Vorsitzende.