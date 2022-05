von Juliane Kühnemund

Bei ihrem Arbeitsbeginn im Stadtbauamt des Bonndorfer Rathauses wurden die neuen Mitarbeiter Michael Glück, Louis Frey und Nicole Di Candia gleich mit mehreren großen Projekten konfrontiert. Da gab und gibt es den Anbau am Kindergarten Obertal, der ins Stocken geraten war. „Da herrschte Stillstand auf der Baustelle“, sagte Stadtbaumeister Michael Glück im Gespräch mit dieser Zeitung. In dieses wichtige Projekt habe er viel Arbeit investiert, schließlich müsse es hier schnell vorwärts gehen. Das Problem sei gewesen, dass sämtliche Leitungen im Baustellenbereich neu verlegt werden mussten, außerdem seien die Materialpreise gestiegen. Mittlerweile sei die Baugrube aber fertig. Die Rohbauarbeiten könnten bald beginnen, gab der Stadtbaumeister bekannt.

Die Arbeiten für den Anbau am Kindergarten Obertal wurden wieder aufgenommen. Die Leitungen sind verlegt, die Rohbauarbeiten können beginnen. | Bild: Juliane Kühnemund

Am Herzen liegt Michael Glück auch die Fertigstellung des Breitbandnetzes, das er als Leuchtturmprojekt im Landkreis Waldshut bezeichnete. Nach dem Weggang von Matthias Ketterer liege auch die Breitbandversorgung in der Hand des Bauamtes, glücklicherweise könne man aber noch auf die Zuarbeit von Matthias Ketterer zählen. Das Breitbandnetz sei zu 95 Prozent fertiggestellt. Es seien nur noch einzelne Abschnitte, die noch erledigt werden müssten. „Das Netz steht und läuft“, freute sich Michael Glück, der ankündigte, dass es jetzt noch um die Bestandsdokumentation gehe, auch für die Zuschüsse.

Die Bauarbeiten am neuen Bürgerhaus im Bonndorfer Ortsteil Brunnadern kommen gut voran. Der Rohbau des Gebäudes steht bereits. | Bild: Louis Frey

Als Nachfolger von Jürgen Friedrich ist nun Louis Frey für den Hochbau zuständig. Der junge Mann kümmerte sich in den ersten Arbeitswochen um den Neubau des Bürgerhauses in Brunnadern. Mittlerweile steht der Rohbau. Um Lieferprobleme zu umgehen, habe man bereits frühzeitig das Material bestellt, die Sache komme gut voran, sagte Frey. Ein Lob schickte Louis Frey diesbezüglich an die Feuerwehr Brunnadern, die voll hinter dem Projekt stehe und auch etliche Arbeiten in Eigenleistung übernehme.

Beim Großprojekt Sanierung der Straße Im Bierbrunnen gibt es nach den Worten von Michael Glück noch etliche Voruntersuchungen zu machen. Die ganze Sache gestalte sich recht schwierig, weil es insbesondere bei der Entwässerung des Gebiets zahlreiche gesetzliche Vorschriften zu berücksichtigen gelte. Aber auch hier sei man dran, versicherte der Stadtbaumeister. Gut voran gehe es hingegen mit dem Projekt Waldkindergarten.

Beim Waldkindergarten sind es nicht die Bauarbeiten, die Sorgen machen, vielmehr müsse die Personalsituation gelöst werden, fügte Bürgermeister Marlon Jost an. Man brauche dringend zwei weitere Erzieherinnen oder Erzieher sowie eine Zusatzkraft, die Stellen sind ausgeschrieben, sagte Jost. In diesem Zusammenhang zollte er allen Erzieherinnen der Stadt großen Respekt. Gerade in Corona-Zeiten sei unter extremer Belastung hervorragende Arbeit geleistet worden, lobte der Bürgermeister die Mitarbeiter für ihren Einsatz.

Mit Blick in die nahe Zukunft gab Stadtbaumeister Michael Glück noch bekannt, dass bald umfassende Arbeiten bei der Kläranlage anstehen werden. Die Anlage sei mehr als 30 Jahre alt. Um auch in der nächsten Zeit die Betriebssicherheit gewährleisten zu können, müssten Investitionen im Millionenbereich geleistet werden. Und dann mache auch noch der Biber Probleme in Holzschlag. Der fleißige geschützte Nager sorge mit seinen Bauaktivitäten dafür, dass Dämme aufweichen und Bäume faulen. Wasser laufe in den Wald, was bei den Waldbesitzern nicht gerade Begeisterung hervorrufe. Auch hier müsse eine Lösung gefunden werden, sagte Glück. Er sei bereits mit den entsprechenden Experten in Kontakt, sagte der Stadtbaumeister.