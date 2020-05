von Heidi Rombach

Es sind ungewöhnliche Zeiten – das Coronavirus zwingt zum Umdenken, auch im Bonndorfer Vereinsleben. Kommunikation kann in gewohnter Form nicht mehr stattfinden. Diese Zeitung hat sich erkundigt, wie Bonndorfer Vereine mit der Corona-Situation umgehen. Heute: das Familienzentrum.

Bonndorf Der Tennisclub Bonndorf ist mit nur wenig Vorlaufzeit bereit für einen baldigen Start nach der Corona-Pandemie Das könnte Sie auch interessieren

Alexandra Haberstroh aus Wittlekofen ist Vorsitzende des Familienzentrums in Bonndorf. Die dreifache Mutter hat Kinder im Alter von 13, elf und neun Jahren. Als medizinische Fachangestellte (MFA) arbeitet sie in der Kinderarztpraxis Spitz-Valkoun in Bonndorf. Nebenbei ist sie in verschiedenen Vereinen aktiv tätig, so auch im Familienzentrum Bonndorf, wo sie mit Thora Sude aus Gündelwangen zusammen den Verein leitet.

Bonndorf Corona reduziert Arbeit der Vereine auf ein Mindestmaß Das könnte Sie auch interessieren

„Wir wollen dieses Jahr unseren zehnten Geburtstag groß im Paulinerheim im September feiern. Ob wir aber diese Veranstaltung durchführen können, steht in den Sternen“, sagt Haberstroh. Derzeit seien alle Veranstaltungen und Vorstandssitzungen bis auf Weiteres wegen der Corona-Krise auf Eis gelegt, beschreibt sie die Arbeit im Vorstand. Es gebe keinen Austausch durch Telefonkonferenzen. „Wir kontaktieren uns jedoch im Verein über das Internet, per E-Mail und WhatsApp.“

Bonndorf Der Folktreff Bonndorf hofft, im Sommer wieder Veranstaltungen anbieten zu können Das könnte Sie auch interessieren

Was die Handlungsfähigkeit anbelangt, sei es sehr still geworden. „Uns sind die Hände gebunden. So können wir im Moment auch unser Jubiläum gar nicht weiter planen.“ Man wisse nicht, wie lange große Veranstaltungen verboten sind, bedauert sie.

Bonndorf Beim DRK Bonndorf läuft der Betrieb auch in der Corona-Krise weiter Das könnte Sie auch interessieren

Alexandra Haberstroh fehlt persönlich das Vereinsleben, wie sie bekennt. Es tue zwar gut, mal eine Pause zu haben. „Aber es ist immer schön, wenn man sich trifft. So wollten wir zum Beispiel beim Skiclub ein tolles Garageneinweihungsfest beim Sportplatz feiern.“ Sie ist gern im Verein tätig, weil es Spaß mache, mit vielen tollen Leuten zusammen zu arbeiten, „die auch immer tolle Ideen für weitere Aktionen mitbringen“.