Das Familienzentrum Bonndorf bietet bald eine Jugenddisco an, auch Kino ist geplant. Der Minikindergarten entlastet Eltern stundenweise.

Im Minikindergarten am Meisenweg in Bonndorf geht es an diesem Vormittag kurz vor Weihnachten ziemlich ruhig zu. Die Kinder sitzen andächtig um einen kleinen Tisch herum und basteln. „Gerade sind auch viele krank“, sagt Sarah Birsner,