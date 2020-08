von Martha Weishaar

Lachen, Wuseln und fröhliche Betriebsamkeit herrschten vergangene Woche rund um das Paulinerheim. Die Organisatoren des Ferienlagers der katholischen Gemeinde Bonndorf hatten dort ein pfiffiges Programm auf die Beine gestellt. Es war ein Ersatz für die ursprünglich geplanten Kinderferien in den Bergen, die die Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach seit Jahrzehnten alljährlich für die Dauer von einer Woche während der Sommerferien anbietet.

Jasmin Mutter (links) und Rebecca Büche organisierten den Ferienspaß, an dem 25 Mädchen und Jungen teilnahmen. | Bild: Martha Weishaar

Bedingt durch die Corona-Pandemie musste der gemeinsame Ferienaufenthalt erstmals abgesagt werden. „Die geforderten Hygienemaßnahmen hätten wir in dem Haus, das wir in Österreich gebucht hatten, gar nicht umsetzen können. Das Ferienlager ganz ausfallen zu lassen, wäre aber irgendwie auch blöd gewesen“, sagt Rebecca Büche im Gespräch mit dieser Zeitung.

Ein wackliges Abenteuer ist der Gang über diese Slackline für alle Ungeübten – nicht nur für Max. | Bild: Martha Weishaar

Gemeinsam mit der 19-jährigen Finanzwirtin Jasmin Mutter organisierte die 22-jährige Studentin der Erziehungs- und Politikwissenschaften also von Montag bis Freitag ganztägige Abenteuer- und Gruppenspiele für 25 Mädchen und Jungen. Zwölf Jugendliche halfen ehrenamtlich bei der Betreuung der lebhaften Schar. Pfarrgemeinderatsvorsitzender Marco Johner und seine Frau Verena bekochten die hungrige Meute jeden Tag.

Verena und Marco Johner bekochten die hungrige Meute jeden Tag beim Ferienprogramm der Seelsorgeeinheit. | Bild: Martha Weishaar

Die Aktivitäten standen ganz im Zeichen von „Unsere Erde im Wandel der Zeit“. Orientalische Kamelrennen, eine afrikanische Wildtier-Safari, Pfeil- und Bogen-Schießen und Hufeisenschlagen nach Art des Wilden Westens oder Wasserspiele begeisterten die Mädchen und Jungen. Ebenso Batikkunst an T-Shirts, eine Schatzsuche, Gesellschafts- oder überdimensionale Figurenspiele.

Überdies feierten die Acht- bis 14-Jährigen mit einigen Eltern einen Wortgottesdienst. Am Abschlussabend oblag es den 25 Teilnehmern schließlich, ihrerseits ein Unterhaltungsprogramm für die Betreuer auf die Beine zu stellen. Bei all dem spaßigen Umtrieb war gar nicht leicht festzustellen, wer den größeren Spaß an dem Ersatz-Ferienprogramm hatte. Etliche der Betreuer kennen das Ferienlager der Seelsorgeeinheit – ebenso wie Rebecca Büche und Jasmin Mutter – aus ihrer eigenen Kindheit bestens und lassen sich nun, als junge Erwachsene, begeistert in die Organisation und Betreuung einbinden.

Wie im städtischen Ferienprogramm zeichnete sich indes auch hier eine gewisse Zurückhaltung bei den Anmeldungen ab. 40 Kinder hätten teilnehmen dürfen, 25 waren am Ende dabei.