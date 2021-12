von sk

Zum 39. Mal wird der „Deutsche Rock & Pop Preis“ an herausragende Nachwuchsmusiker verliehen. Zu den Preisträgern zählt auch das Duo Willman, das für seinen musikalisch-künstlerischen Anspruch in drei Kategorien ausgezeichnet wird: „Bestes Popalbum“, „Beste Electropopband“ und „Hauptkategorie Pop“, heißt es in einer Pressemitteilung zur Preisverleihung.

Damit setzen Sängerin Julia Lauber (23) und Schlagzeuger Felix Birsner (27) ihren Erfolgskurs der vergangenen Monate fort. Nach der Veröffentlichung des Debütalbums „100m²“ im Sommer 2021 wurde das Duo kurzerhand für die Vorauswahl des „Preises für Popkultur 2021“ nominiert. Nun räumen sie beim „Deutscher Rock & Pop Preis 2021“ ab.

Das Duo Willman – das sind Sängerin und Songwriterin Julia Lauber, aufgewachsen in Rickenbach, und Schlagzeuger und Produzent Felix Birsner, aufgewachsen in Bonndorf. Mit seinen Liedern trifft das Duo den Zeitgeist: Tanzbarer Deutsch-Pop stößt auf gesellschaftskritische Texte – Musik, die Beine und Herzen bewegt. Im Sommer 2020, knapp ein Jahr nach Gründung von Willman, stellten sich die beiden Musiker einer besonderen Herausforderung: Monatlich ein neues Lied schreiben und samt Musikvideo veröffentlichen. So entstand das Album „100m²“, ein facettenreiches Debüt aus mitreißend tiefgründigen Liedern zu Themen wie Klimawandel, Gleichberechtigung und Rassismus, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Felix Birsner, Schlagzeuger und Produzent von Willman sagt zur Preisverleihung: „Es freut uns, dass wir die Fachjury mit unserem ersten Album von unserer Musik überzeugen konnten. Neben dem positiven Feedback unserer Hörerinnen und Hörer bestätigen die Auszeichnungen, dass sich unsere Arbeit der letzten Monate gelohnt hat.“

Auch für 2022 haben Willman bereits Pläne geschmiedet: Im Frühjahr möchte das Duo in Anlehnung an ihr Lied „Alkohol“ mit einer Awareness-Kampagne einen offenen Dialog zu Alkoholkonsum und -missbrauch anregen. Denn: Jede/Jeder kann wirken und hat eine Wirkung. Es stellt sich nur die Frage: „Willman oder will man nicht?“, heißt es weiter in der Mitteilung.

Der „Deutscher Rock & Pop Preis“ wird seit 1983 jährlich vom Deutschen Musikerverband (DRMV) vergeben. Geehrt werden herausragende Nachwuchskünstler sowie professionelle Künstler mit Tonträgervertrag. Zu den bisherigen Preisträgern zählen Bands wie Juli, Pur und Luxuslärm.