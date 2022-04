von Heidi Rombach

„Blutspender sind ganz besondere Menschen, denn sie übernehmen mit ihrer Blutspende gesellschaftliches Engagement und damit Verantwortung“, sagte Iris Lützelschwab vom DRK-Ortsverein Bonndorf beim jüngsten Blutspendetermin in der Stadthalle. Sabine Mantel, die Terminleiterin des DRK-Blutspendedienstes BW-Hessen aus Villingen-Schwenningen, bekräftigt: „Im Notfall zählt jede Reserve.“ Zum Blutspendetermin in der Stadthalle Bonndorf kamen 199 Spendenwillige aus Bonndorf und dem Umfeld, um sich Blut abpumpen zu lassen. Darunter waren zehn Erstspender, acht Personen wurden zurückgestellt.

Das Bonndorfer DRK-Team nach dem Blutspendetermin in der Stadthalle. | Bild: Heidi Rombach

Die Organisation des Blutspendetermins in der Stadthalle Bonndorf lag zum zweiten Mal in den Händen von Schriftführerin Iris Lützelschwab. Sie weist darauf hin, dass mit der Teilnahme Solidarität für Mitmenschen, besonders auch bei Katastrophen und Unglücken, gezeigt wird. Nach Bonndorf kamen zwei Entnahmeteams (sechs Schwestern, drei Ärzte und zwei Fahrer) vom Blutspendedienst. Unterstützt wurden sie von der Bereitschaftsgruppe des DRK-Ortsvereins Bonndorf mit 14 Helfern. „Blutspenden sind Mammuteinsätze – zehn Stunden für Aufbau, Durchführung und Abbau“, berichtet Iris Lützelschwab. Dazu befüllte der Vorstand mit Verstärkung der Mitarbeiter im Kleiderkreisel 220 Vespertüten, weil Corona-bedingt kein Büfett möglich war. Als Stärkung und Dankeschön waren sie mit Getränken, Schokolade, Ostereiern, Gummibärchen und Brötchen mit Salami oder Laugenstangen mit Käse gepackt.

Im Laufe des Nachmittags kamen Schulsanitäter der Bonndorfer Realschule dazu und halfen bei der Ausgabe von Getränken, Vespertüten, Äpfeln und Heftpflaster. Froh zeigten sich die DRKler über die vom Bonndorfer Wochenmarktbeschicker Obsthof Stefan aus Uhldingen gespendeten Äpfel. Für einen reibungslosen Ablauf sorgte der Blutspendedienst durch die Bereitstellung von zwölf Liegen.

Täglich werden in Deutschland rund 15.000 Blutspenden benötigt. Die sechs DRK-Blutspendedienste in Deutschland sorgen für die Versorgung mit Blut sowie Blutpräparaten rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr. Aus einer Vene am Arm wird bei den Blutspendeterminen ein halber Liter Blut entnommen. „Spenden dürfen Personen bis 72 Jahren“ und Erstspender bis zum 65. Lebensjahr, erläutert die DRK-Ortsvereinsvorsitzende Stephanie Schwenninger, die sich mit ihren Vereinskollegen über die große Spendenwilligkeit in Bonndorf freute.