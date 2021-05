von Juliane Kühnemund

Das Bonndorfer Schwimmbad wird nicht wie vorgesehen am Samstag, 29. Juni, geöffnet. Der Startschuss für die Badesaison muss verschoben werden. Dies teilte Hauptamtsleiter Harald Heini am Mittwoch mit. Grund für die Verschiebung ist, dass Schwimmmeister Jürgen Blattert bis 8. Juni unter häuslicher Quarantäne steht. Und ohne Schwimmmeister kann das Schwimmbad am Samstag auch nicht öffnen. „Wir haben als neuen Öffnungstermin den 12. Juni ins Auge gefasst“, sagte Harald Heini.

Saison- und Dauerbadekarten können im Übrigen während der Öffnungszeiten des Rathauses im Bürgerservice gekauft werden. Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Mittwoch, 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr. Donnerstag, 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, sowie Freitag, 8 bis 12 Uhr. Am Freitag, 28. Mai, zusätzlich von 14 bis 18 Uhr. Einzelbadekarten können nur im Internet (www.bonndorf.de) gekauft werden. Im Freischwimmbad findet während der gesamten Badesaison kein Kartenverkauf statt. Die Einbuchung im Internet (www.bonndorf.de) gilt für alle Schwimmbadbesucher (auch für Kinder unter sechs Jahren) und auch für die Inhaber von Saison- und Dauerbadekarten.