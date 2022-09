Auch während der Corona-Zeit biete die VHS eine Perspektive für die Weiterbildung, heißt es in der Programmankündigung. Neben unterschiedlichen Kursen gehören auch Vorträge und Seminare zu aktuellen Themen und Trends zum Angebot der Bildungseinrichtung. Auf alle Fälle bleibe die VHS eine Präsenzeinrichtung, in der Kursteilnehmer miteinander und voneinander lernen. Dennoch stehe die Technik für Onlineunterricht zur Verfügung, sofern es solche Vorgaben geben sollte. Zudem gibt es auch reine Online-Angebote zu verschiedenen Themen.

An Vereine in Bonndorf richtet sich die VHS mit einem Workshop für Öffentlichkeitsarbeit. Vereine seien für die Gemeinschaft unerlässlich, heißt es in der Ankündigung der VHS. Und die bräuchten Menschen, die Verantwortung übernehmen. Mit dem Workshop „Öffentlichkeitsarbeit für Vereine“ möchte die VHS allen Vereinsverantwortlichen wichtige Impulse rund um die Kommunikation und die Verbindungen nach außen geben. Der Workshop findet am Samstag, 14. Januar, statt und wird von Holger Hagenlocher aus Singen geleitet.

Um Erbrecht und Arbeitsrecht geht es in der Vortragsreihe des Bonndorfer Rechtsanwalts Jörg-Achim Schlichtholz. Dabei gehe es beispielsweise um das Verfassen von Testamenten, die sogenannte vorweggenommene Erbfolge sowie um den Arbeitsvertrag und mögliche Lücken und Tücken.

Ein Freizeitvergnügen steht im Mittelpunkt eines weiteren Kurses. Auch in der anstehenden Kurssaison wird es einen Cego-Kurs mit Nikolaus König, Achim Laber, Martin Wangler sowie Klaus Disch in gemütlicher Runde geben. In Breitnau, Rötenbach und in Bonndorf wird den „Ieh-gschmeckte“ (Zugezogenen) und Einheimischen das Schwarzwälder Kartenspiel beigebracht. In Bonndorf beginnt der Cego-Kurs am Mittwoch, 5. Oktober, in der Pizzeria „Di Lisi“.

Der modernen Arbeitswelt widmet sich der Kurs „Digital vernetzt – aktiv verbunden“. Dabei geht es um das digitale Büro mit der Kommunikation im Homeoffice. Videokonferenzsysteme, bekannte Office-Anwendungen oder neu entstandene Online-Tools für das kreative Arbeiten werden dabei vorgestellt. Für diesen Themenbereich hat die VHS mehrere Formate (Seminare, Zertifikatslehrgänge und Einzelschulungen) im Angebot.

Im Rahmen der Naturpark-Akademie startet am Donnerstag, 22. September, die neue Weiterbildung zum Gästeführer im Naturpark Südschwarzwald mit einem Informationstermin. Auch der Gastgeberkurs „echte Gastlichkeit im Naturpark Südschwarzwald“ bietet ab Donnerstag, 10. November, wieder Informationen rund um Geschichte, Kultur und Natur der Region.

Neun Fremdsprachen kann man bei der VHS lernen in Präsenz und auch in Onlinekursen lernen. Aber auch Deutsch steht im Stundenplan der Bildungseinrichtung. Die Nachfrage nach Deutschkursen sei derzeit besonders groß. Entsprechend sei das Angebot an Integrations- und Deutschkursen erweitert worden. Neue Integrations- und B2-Berufssprachkurse starten im Herbstsemester. Weil Deutschkenntnisse eine Schlüsselqualifikation für die Arbeitswelt sind, biete die VHS insbesondere für Berufstätige ein umfangreiches Kursangebot für den Arbeitsalltag am Abend an. Dazu fand bereits ein Beratungstermin im Bonndorfer Rathaus statt.

Etliche Kurse sollen die Kreativität fördern – angeboten werden Malkurse, Kreativ- oder Fotoseminare. Neue Kursangebote wie Kunstwerk, eine Schwarzwaldmarie aus Ton oder „Näh dir eine Hose“ stehen im Programm. Beim VHS-Küchentreff reicht das Kursangebot von saisonalen (Wild-)Gerichten und internationaler Küche bis hin zur Lagerfeuerküche.

Spezielle Angebote (Junge VHS) richten sich an junge Teilnehmer. Sie können beispielsweise den Wald erkunden, Zirkusluft schnuppern, tanzen oder auch Englisch lernen. Kurze Workshops beschäftigen sich unter anderem mit autogenem Training, Yoga oder Faszien-Training.