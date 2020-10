von Martha Weishaar

Am Sonntag, 3. Oktober, wird das Erntedankfest gefeiert. Zunehmend im Vordergrund steht neben der Dankbarkeit für eine gute Ernte der Versuch, die Menschen für die Wertschätzung sowie einen achtsamen Umgang mit Lebensmitteln zu sensibilisieren – zumal in unserem reichen Industrieland überbordendes Konsumverhalten, Übersättigung und Wegwerfmentalität vorherrschen. Mit der Minibrotaktion setzt auch die Seelsorgeeinheit Bonndorf – Wutach ein Zeichen zu diesem Thema. Ebenso möchte man ins Bewusstsein rücken, dass Menschen in vielen Ländern unter Hungersnot leiden.

In Bonndorf und Wutach laufen am Samstag die Öfen heiß. Etwa 270 Brotlaibe werden gebacken, die nach den Gottesdiensten am Wochenende verkauft werden. Während sich die Aktion in Ewattingen auf etliche Schultern verteilt, sind es in Bonndorf drei Personen, die seit einigen Jahren die Minibrotaktion maßgeblich stemmen: Ingeborg Götz, Alissa Zeien und Daniel Blattert.

In der Backstube der Wellendinger Mühle werden 214 kleine Brotlaibe gebacken. 37,2 Kilogramm Mehl, 744 Gramm Salz und 372 Gramm Hefe werden verarbeitet. Die ersten Brote werden noch am selben Tag nach dem Vormittagsgottesdienst in der Schlosskapelle verkauft, weitere nach den Vorabendgottesdiensten in Dillendorf und Gündelwangen sowie nach der Sonntagsmesse in Bonndorf und am Sonntagnachmittag in Boll. Man backt in diesem Corona-Jahr knapp 80 Brotlaibe weniger als sonst, da deutlich weniger Christen die Gottesdienste besuchen. „Es wäre schade, wenn am Ende Brote übrigbleiben“, erklärt Daniel Blattert dazu.

In Ewattingen organisiert Ulrike Krause die Minibrot-Aktion. Zwischen acht und zwölf Bäckerinnen – auch zwei Bäcker – wirken dabei mit. In Ewattingen werden die Brote in Privathaushalten gebacken. „Jeder backt, so viel und was er möchte, helles oder dunkles Brot, mit oder ohne Körner – das kann jede oder jeder beliebig handhaben. Mancherorts sind sogar noch Holzöfen im Einsatz“, beschreibt Ulrike Krause die dortige Vorgehensweise. „Es läuft total unkompliziert und ich bekomme so gut wie nie eine Absage“, freut sich die Organisatorin. Im Verlauf der Jahre habe sich der Kreis der Bäckerinnen und Bäcker deutlich verjüngt.

Auch in Ewattingen backt man aufgrund der Corona-Pandemie weniger als sonst. Anstatt der üblichen hundert werden in diesem Jahr nur 60 Brotlaibe nach dem Sonntagsgottesdienst angeboten. Der Verkauf geht allerorts unter Einhaltung aktueller Hygienevorschriften vonstatten.

Die Corona-Pandemie ist überdies auch der Grund, weshalb die evangelische Gemeinde sich erst im kommenden Jahr an die Minibrot-Aktion anschließt. Strenges Regelwerk gestattet den Evangelischen Christen in Bonndorf gerade mal 27 Gottesdienstbesucher. „Da macht ein Brotverkauf keinen Sinn. Außerdem feiern wir am Sonntag Konfirmation und haben aus diesem Grund den Erntedank vorverlegt“, bedauert Pfarrerin Ina Geib.