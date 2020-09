von Juliane Kühnemund

Um Arbeiten am Dach des Bonndorfer Schlosses auszuführen, sollte man schwindelfrei sein. In einem Korb an einem Ausleger waren Mitarbeiter der Firma Woll Bedachungen in den vergangenen Tagen dabei, Ziegel am Turm des Gebäudes auszuwechseln. Die Arbeit war notwendig geworden, weil einige Stellen schadhaft geworden sind, Feuchtigkeit dringt ein. „Es handelt sich um reine Reparaturarbeiten, um zu verhindern, dass Schäden an der Dachkonstruktion entstehen“, teilte Nicole Messerschmid vom Bonndorfer Stadtbauamt auf Nachfrage mit.

Und sie fügte an, dass diese Reparaturen noch nichts mit der geplanten umfassenden Außensanierung des Schlosses zu tun haben. Diese werde wohl frühestens im kommenden Jahr in Angriff genommen, teilte Nicole Messerschmid weiter mit. Die Fassadensanierung des Schlosses wird eine große Summe verschlingen. Bürgermeister Michael Scharf hatte die Kosten in einer Gemeinderatssitzung im vergangenen Jahr auf 1,8 Millionen Euro beziffert, wobei die Stadt 50 Prozent der Kosten zu tragen hat, die andere Hälfte wird vom Landkreis Waldshut übernommen.