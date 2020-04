von Stefan Limberger-Andris

Die Verordnung erlaubt das Verlassen von Alten- und Pflegeheimen nur unter eng gefassten Voraussetzungen. Die Verordnung ist eine Reaktion auf allgemein steigende Zahlen von Infizierten in Alten- und Pflegeheimen des Landes.

Die St. Laurentius-Tagespflege sei aufgrund der allgemeinen Corona-Verordnung vom März ohnehin geschlossen, erläutert Katja Stark. Die Verordnung Heimbewohner tangiere nicht das Betreute Wohnen. Natürlich werde die Heimleitung von St. Laurentius diese Verordnung umsetzen und den Betroffenen zur Seite stehen, versicherte Katja Stark. Ziel der neuerlichen Verordnung sei es zu verdeutlichen, wie wichtig der Schutz von Heimbewohnern sei und dass dies durch eine strikte Kontaktpersonenreduzierung erreichbar sei.

Durch die Verordnung erhalten Heimträger (Stationäre Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf oder mit Behinderungen sowie von einem Anbieter verantwortete ambulant betreute Wohngemeinschaften nach dem Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz) außerdem mehr Rechtssicherheit. Möchte ein Heimbewohner etwa das Pflegeheim St. Laurentius verlassen, müssen triftige Gründe vorliegen.

St. Laurentius bietet neben 96 Pflegeheimplätzen und dem Dutzend Plätze in der Tagespflege, die vorläufig geschlossen ist, auch 52 Einheiten im Betreuten Wohnen in vier Häusern an. Das Betreute Wohnen falle nicht unter die „Corona-Verordnung Heimbewohner“, so Katja Stark. Die eigenständige Lebensführung stehe dort im Vordergrund. Es gebe zwar allgemeine Serviceleistungen, die in der Betreuungspauschale integriert sind, etwa Reinigung sämtlicher Gemeinschaftsflächen, Winterdienst und Pflege der Gartenanlagen, letztlich seien dortige Bewohner aber eigenständige Mieter. Essen darf selbst gekocht, dieses jedoch auch durch St. Laurentius oder Dritte anliefern lassen. Im Bedarfsfall sind in Normalzeiten auch alle notwendigen pflegerischen und hauswirtschaftlichen Dienstleistungen des St. Laurentius’ buchbar.

In St. Laurentius Bonndorf bleiben wegen der Coronavirus-Gefahr sämtliche Heimbewohner seit geraumer zum Essen in ihren Zimmern.