von Martha Weishaar

Seit 1847 gibt es in Bonndorf einen Gesangverein. 2022 steht demzufolge ein Jubiläum an – das 175-jährige Bestehen des Gesangvereins – , wie auch immer dieses unter den Zeichen der Corona-Pandemie begangen werden kann. Aus dem einstigen Männergesangverein 1847 wurde gegen Ende des 20. Jahrhunderts zunächst ein Gemischter Chor, im Jahr 1999 dann der Let‘s Fetz Chor. Dessen langjähriger Vorsitzender Achim Feser wurde in der Jahreshauptversammlung im Amt bestätigt. Dasselbe gilt für Schriftführerin Andrea Rogg sowie Anne Sonntag und Adda Wientzek als jeweilige Beirätin für die erwachsenen Sänger sowie Let‘s Fetz-Teens und -Kids.

Einen Neustart nach der Zwangspause markierte der Chorworkshop im Oktober, schilderte Schriftführerin Andrea Rogg die jüngste Entwicklung des Vereinsgeschehens. Mit Carsten Gerlitz und Arno Pfunder zeigten dabei zwei profunde Experten einem begeisterungsfähigen Teilnehmerkreis attraktive und teilweise neue Gesangstechniken auf. Dirigentin Dagmar Hosp bezeichnete den Workshop ebenfalls als sehr gelungen. Nachdem die ersten Chorproben nach der langen Pause erwartungsgemäß zäh und schwierig gewesen seien, beobachte sie seither eine deutliche Verbesserung. Eine konkrete Vorausschau auf die nächstliegenden Choraktivitäten sei in Anbetracht des Infektionsgeschehens momentan allerdings kaum möglich.

Wiederaufbau des Teens-Chor

Von einem herben, pandemiebedingten Einbruch an Nachwuchssängerinnen und -sängern berichtete die langjährige Jugendleiterin Adda Wientzek. Infolgedessen müsse der Teens-Chor erst wieder aufgebaut werden. Krankheitsbedingt gab es bei den Nachwuchssängern zudem einen Stabwechsel am Dirigentenpult. Matthias Blattert löste Sabine Zausig ab.

Nach einer ersten Probe im Freien werde seit Schuljahresbeginn wieder regelmäßig geprobt. Alle Sängerinnen und Sänger, Erwachsene wie auch Kinder und Jugendliche, heißen neue Mitsänger jederzeit willkommen.