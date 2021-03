von Ingrid Mann

Große Erleichterung herrscht in der Tagespflege des St. Laurentiusheims in Bonndorf. Die Tagespflegegäste wurden vergangene Woche ortsnah in der Stadthalle geimpft, was beim Impftermin des Pflegeheims vor einigen Wochen noch nicht möglich war. Ein Team aus dem Kreis-Impfzentrum Waldshut-Tiengen unter der Leitung von Tobias Roming hatte sich nach Bonndorf auf den Weg gemacht, um die derzeit 26 Tagesgäste das erste Mal mit dem Impfstoff zu versorgen. In diesem Zusammenhang konnten auch noch Bewohner und Mitarbeiter des Pflegeheims mit einbezogen werden, sodass letztlich 42 Personen an der Impfaktion teilnahmen.

Madlen Müller vom Caritasverband hatte den Vormittag gemeinsam mit den Helfern um Heimleitung Katja Stark und Tagespflegeleitung Andrea Blatter organisiert. So konnte Tobias Roming mit seinem achtköpfigen Team gleich loslegen. Es war deutlich spürbar, dass auch die betroffenen alten Menschen und deren Angehörige erleichtert waren, dass diese Möglichkeit gegeben wurde. Eine 97-jährige Frau hätte zunächst nur im entfernten Stuttgart einen Impftermin bekommen können, der storniert werden konnte, nachdem klar war, dass diese Möglichkeit in Bonndorf gegeben war. So konnten alle Beteiligten zufrieden nach Hause fahren, mit dem Wissen, dass ab Mitte März, nach der zweiten Impfung, die Covid-19-Krankheit etwas von ihrem Schrecken verlieren wird.