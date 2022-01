von Juliane Kühnemund

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Bonndorf steigt wieder. Am Donnerstag wurden vom Gesundheitsamt 72 aktive Corona-Fälle in Bonndorf gemeldet, drei Tage zuvor waren es noch 51 Personen. Auch in zwei Bonndorfer Kindergärten wurde das Virus festgestellt, bestätigte Lisa-Marie Maier von der Stadtverwaltung auf Nachfrage der Zeitung.

Sowohl im Kindergarten Wunderfitz als auch im Kindergarten Wellendingen hatten die Lolli-Tests ein corona-positives Ergebnis angezeigt. Im Wunderfitz wurde eine Corona-Infektion bei einer Erzieherin durch einen PCR-Test bestätigt, gab Lisa-Marie Maier bekannt. Im Kindergarten Wellendingen seien noch keine PCR-Test-Ergebnisse da, so Maier weiter.

Die betroffenen Kindergärten haben nach Auskunft der Verwaltung weiterhin geöffnet. Alle Kinder müssen sich aber fünf Tage lang vor dem Betreten der Einrichtungen per Lolli-Test testen lassen. Nur bei einem negativen Ergebnis dürfen sie dann auch die Einrichtung besuchen. Bei einem positiven Ergebnis werde dann ein PCR-Test angeordnet, alle Fälle müssten dem Gesundheitsamt gemeldet werden. Diese Behörde entscheide dann auch letztlich darüber, ob die Einrichtung weiterhin geöffnet bleibt, oder geschlossen wird, so Lisa-Marie Maier.

Der Aufwand für die täglichen Corona-Tests ist relativ groß. Im Einsatz sind zwei städtische Tester, ansonsten übernehmen die Erzieherinnen die Aufgabe. Einige Erzieherinnen seien eigens für die Corona-Schnelltests ausgebildet worden, so die Informationen aus dem Rathaus.

Nicht nur in Bonndorf steigen die aktiven Corona-Fälle im Vergleich zur Vorwoche an. Laut Gesundheitsamt Waldshut gehen die Zahlen auch in Wutach (aktuell 7, Vorwoche 4) nach oben.