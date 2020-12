von Stefan Limberger-Andris

Sieben Bewohner des Hauses Ruth (Pflegeheim) in der Mühlenstraße wurden am Samstag positiv auf das Coronavirus getestet. Dies bestätigten Stiftungsratsvorsitzender Michael Scharf sowie Heimleiterin Katja Stark in einer Mitteilung. In Absprache mit dem Gesundheitsamt des Landratsamts Waldshut seien gestern bei allen Bewohnern und Mitarbeitern – insgesamt 190 Personen – PCR-Tests (Antigentest Polymerase Chain Reaction) durchgeführt worden – Ergebnisse stehen noch aus. Die Heimleitung sicherte zu, Betroffene zu informieren.

Am Samstag, 28. November, habe Pflegepersonal im Haus Ruth den Verdacht geäußert, dass zwei bereits isolierte Bewohner Corona-Symptome aufwiesen, erläuterten Michael Scharf und Katja Stark. Noch am selben Tag führten demnach die Arztpraxen Dr. Melcop-Pitsch und Dr. Schenck Schnelltests durch.

Als sich die beiden Corona-Verdachtsfälle bestätigt hatten, sei der gesamte Wohnbereich des Haus Ruth durchgetestet worden, obwohl alle anderen Bewohner symptomfrei waren. Am Abend sei dann das ernüchternde Ergebnis mitgeteilt worden, dass sieben Bewohner des Haus Ruth positiv auf das Virus getestet worden seien. Alle Mitarbeiter wurden nach Angaben der Heimleitung und des Stiftungsratsvorsitzenden negativ getestet. Das komplette Wochenende sei das hausinterne Pandemieteam unter Leitung von Heimleiterin Katja Stark beschäftigt gewesen, Angehörige und Betreuer aller 90 Bewohner zu informieren.

Seit Monaten werde bei allen Bewohnern von St. Laurentius Betreutes Wohnen und Pflegeheim täglich die Körpertemperatur gemessen und bei möglichen Krankheitsanzeichen diese immer direkt isoliert, so die Auskunft. Bei den Mitarbeitern werde ebenfalls vor jedem Dienstantritt die Körpertemperatur gemessen.

St. Laurentius bietet Tagespflege, Betreutes Wohnen und Plätze im Pflegeheim an. 96 Pflegeplätze stehen zur Verfügung, zudem ein Dutzend Tagespflegeplätze und 52 betreute Wohnungen auf vier Häuser verteilt. Dort werden Notfallversorgung und Leistungen des Stammhauses angeboten. Rund 104 Mitarbeiter sind mit unterschiedlichem Deputat in St. Laurentius beschäftigt.

Nach Angaben der Landkreisverwaltung sind nun auf Gemarkung Bonndorf 28 aktive Corona-Fälle nachgewiesen, 34 früher Betroffene gelten als genesen (Stand 1. Dezember, 15 Uhr).