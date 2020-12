von Martha Weishaar

Die Coronavirus-Pandemie bremst viel Liebgewonnenes aus – den Nikolaus allerdings nur bedingt. Der findet trotzdem Möglichkeiten, Kindern eine Freude zu bereiten. Dass er nicht wie gewohnt in die warmen Stuben kommen darf, versteht sich von selbst. Clemens Podeswa, der seit Jahrzehnten in Bonndorf zum Gedenktag den legendären Heiligen darstellt, wird da, wo er gewünscht ist, mit seinem treuen Knecht Ruprecht erwartungsfreudigen Kindern auf Terrassen, in Gärten oder vor Haustüren einen Besuch abstatten, um traditionell das Wirken von Nikolaus in Erinnerung zu bringen, Lob oder Tadel auszusprechen sowie Äpfel, Nüsse und Überraschungen zu überbringen.

St. Blasien Im Advent Aufmerksamkeit schenken wollen die Schülervertreter der Fürstabt-Gerbert-Schule in St. Blasien Das könnte Sie auch interessieren

Auch den städtischen Kindergärten wird Nikolaus einen Besuch abstatten, und zwar zu verschiedenen Zeiten mit unterschiedlichen Protagonisten. Bürgermeister Michael Scharf, Pfarrer Fabian Schneider, Mitarbeiter der Verwaltung und Unterstützer erfreuen die Kleinen.

Laufenburg Den steinigen Weg einer großen Liebe beschreibt die Laufenburger Autorin Susann Khawaja in ihrem ersten Roman Das könnte Sie auch interessieren

Der Handels- und Gewerbeverein Bonndorf indes musste in diesem Jahr von der Nikolausaktion komplett Abstand nehmen. „Wir haben alle Möglichkeiten hin und her überlegt, kamen am Ende aber zum Ergebnis, dass unter den Corona-Hygieneregeln eine Nikolausaktion nicht machbar ist“, sagt Vorsitzende Susanne Spachholz auf Nachfrage. Und fügt mit einem Schuss Skepsis an: „Wir freuen uns, wenn wir nächstes Jahr überhaupt irgendetwas machen dürfen.“