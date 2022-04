„Das gab es noch nie bei uns“, heißt es aus den Reihen des Vorstands des Kleinkunstvereins, Folktreff Bonndorf, zum Kleinkunstwochenende am 9. und 10. April. Mit Rosemie Warth und Onkel Fisch sind an zwei aufeinander folgenden Tage zwei Schwergewichte der deutschen Comedy -und Kabarett-Szene zu Gast.

Rosemie Warth hat unter anderem den Baden-Württembergischen Kleinkunstpreis errungen – und den Bonndorfer Löwen 2020. Ihr ist es auch zu verdanken, dass dieser noch junge Preis, 2016 erstmals verliehen, auf der Lexikonplattform Wikipedia erwähnt wird. Onkel Fisch, sind nicht von ganz so weit nördlich, wie ihr Name vermuten ließe. Aus dem fröhlichen Rheinland kommend, haben sie aber ebenso im Südwesten gepunktet, etwa mit dem Stuttgarter Besen. Und sie sind Träger des Deutschen Kleinkunstpreises.

Auf Nachfrage gibt man beim Folktreff freilich zu, dass die Kombination ursprünglich nicht so geplant war. „Wir bieten insgesamt immer ein sehr buntes Programm und legen Wert auf viel Abwechslung, Kabarett, Singer/ Songwriter, Clownerie, Folk, Zauberei und so weiter. Durch ständiges Planen und verschieben in den vergangenen Coronajahren, hat sich das nun so ergeben. Und wir haben – so wie die arg gebeutelten Künstler auch – einfach beschlossen, aus der Not eine Tugend zu machen“, schildert Vereinsvorsitzende Gudrun Deinzer. So sei dieses Kleinkunstwochenende entstanden. Und man freue sich, nun nach Jahren der höchstens gezügelten Lebensfreude, pure Kurzweil im Doppelpack anbieten zu können.

Rosemie Warth hatte 2020 bei der Verleihung des Bonndorfer Löwen bleibenden Eindruck hinterlassen. Bühnengrößen, die nicht nur national bekannt sind, durch Funk, Fernsehen und 100te Bühnenshows jährlich, auch im deutschsprachigen Ausland gut gebucht werden, habe sie „schlicht von der Bühne gefegt und das Publikum im Beifallssturm erobert“, heißt es beim Folktreff. Comedy, Tanz Musik, ein bisschen gekonnt gespielte verklemmte Schwäbin kumulieren zu einer rasanten Bühnenshow. Das alles macht nicht nur Freude, sondern ist neben allem Talent ernsthaft erlernt.

Kleinkunstwochenende

Tickets online unter Kleinkunstwochenende des Folktreff in der Stadthalle Bonndorf: Samstag, 9. April, 20.30 Uhr mit Rosemie Warth, Einlass: 19.30 Uhr, Vorverkauf 17 Euro, AK 20 Euro. Sonntag 10. April, 19 Uhr mit Onkel Fisch, Einlass: 18 Uhr, Vorverkauf17 Euro, AK 20 Euro.Tickets online unter www.folktreff-bonndorf.de , oder in der Touristinfo Bonndorf, Martinstraße 5, Telefon 07703/76 70.

Am College of Performing Arts in Philadelphia hat sie studiert, in New York eine zweijährige Tanzausbildung absolviert. Begonnen hat Rosemie Warth ihre Karriere schon 1989 als Tuba spielende Clownin beim Trio Extra Nix, das auf dem Charlie Rivel Memorial in Barcelona mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet wurde. Seither präsentiert sie Soloshows und gastiert regelmäßig in verschiedenen Varietés. In Ihrer Heimatstadt Heidelberg ist sie Mitglied des Ensembles „Zungenschlag“. Nach dem Preisabend Bonndorfer Löwe 2020, schrieb die Badische Zeitung: „Im zartrosa Kleidchen und schrulligem Dutt zeigte die Frau, was alles in ihr steckt. Abgesehen vom urkomischen Humor der schwäbischen Hausfrau von nebenan, die nebst obsessivem Häkeln ihr ganzes Leben verputzt hat, bot Rosemie Warth Gesangs-, Tanz- und Alphorneinlagen von höchster Professionalität. Tosender Applaus!“ Rosemie Wart tritt am Samstag, 9. April, ab 20.30 Uhr in der Bonndorfer Stadthalle auf.

Onkel Fisch kommen nach Bonndorf mit „Wahrheit – die nackte und die ungeschminkte“. So unterschiedlich die beiden, Adrian Engels und Markus Riedinger, rein körperlich sind, so kongenial sind sie als Duo und das schon seit 1994. Sie machen Action-Kabarett. Dabei verbinden sie anspruchsvolle Inhalte und bissige Analysen mit hemmungsloser Komik. Auf der Bühne, im Radio und im Fernsehen. Auf der Bühne sah man das spielfreudige Duo bis heute in 14 abendfüllenden Programmen. Mit ihren aktuellen Produktionen touren sie bundesweit auf den führenden Kabarettbühnen der Republik.

Drei ihrer Programme wurden vom WDR aufgezeichnet. „Dabei präsentieren ONKeL fISCH (Anm.: so schreiben sich die beiden – mit Absicht) immer die kleine Prise Extra-Wahnsinn in einem perfekt aufeinander eingespielten Team“, wie sie selbst versprechen. Onkel Fisch treten am Sonntag, 10. April, ab 19 Uhr in der Stadthalle Bonndorf auf.