von Stefan Limberger-Andris

Bonndorfer sind spendierfreudig – auch wenn es um Christbäume geht, die auf öffentlichen Plätzen Stimmung verbreiten sollen. In diesem Herbst einmal mehr waren Berthold Dietsche und Sebastian Ramich bereits in Privatgärten unterwegs, um von den Eigentümern freigegebene Nadelhölzer zu begutachten, die in der Vorweihnachtszeit auf den öffentlichen Plätzen aufgestellt werden.

Bei der Besichtigung der Bäume wird natürlich beratschlagt, wie das gute Stück unbeschadet aus dem Garten gebracht werden kann. Da kommt dann schon mal ein Seilzug samt Umlenkrolle zum Einsatz. Bislang hat es immer funktioniert, die Nadelbäume unbeschadet vom Grundstück zu bekommen.

Diese Weißtanne wird neben dem Bonndorfer Marienbrunnen positioniert, beschließen Berthold Dietsche (links) und Sebastian Ramich. | Bild: Stefan Limberger-Andris

13 Bäume werden benötigt – fünf für die Kernstadt, acht in den Ortsteilen. Bislang wurden den Bauhofmitarbeitern bereits Zusagen für drei Bäume gegeben, weitere dürfen es gerne werden. Besonderes Glück haben die Bauhofmitarbeiter in diesem Jahr bei Familie Dreher, die zwei der Länge nach und optisch perfekte Bäume spenden – eine wunderbar gewachsene, rund sieben Meter hohe Tanne (Berthold Dietsche: „Die wird am Marienbrunnen aufgestellt“) sowie eine Fichte.

Seit sechs Jahren ruft der Bauhof unter Leitung von Georg Schanz Privathaushalte dazu auf, Nadelhölzer auf Privatgrundstücken zu benennen, die ohnehin gefällt werden sollen. Berthold Dietsche als gelernter Forstwirt und Stadtgärtner Sebastian Ramich machen sich dann auf den Weg, um die Bäume zu begutachten, ob sie auch geeignet sind, das Straßenbild Bonndorfs in der Vorweihnachtszeit zu verschönern. Sieben bis maximal acht Meter sollte das Gewächs groß sein, so Berthold Dietsche. Das bedeutet für manchen Baum, der größer gewachsen ist, dass nach dem Fällen lediglich der obere Teil bis zur Spitze Verwendung findet.

Das Fällen ist kostenfrei

Mitgenommen wird natürlich das komplette Holz. Gefällt wird kostenfrei für den Eigentümer, erläutert Berthold Dietsche im Gespräch. Im Gegenzug spendet der Eigentümer der Stadt dann das Grün. Unbeliebt unter den Bauhofmitarbeitern, die die Lichterketten nach dem Baumstellen im November anbringen, seien allerdings sogenannte Blautannen – der überaus festen und spitzen Nadeln wegen, schmunzelt Berthold Dietsche aus Erfahrung.

Die meisten Baumspenden stammen aus der Kernstadt selbst, aber auch aus Gündelwangen und Wellendingen kommen Anfragen, ob Bauhofmitarbeiter die Motorsäge an den Stamm ansetzen möchten, erinnert sich Berthold Dietsche, der jede Menge Erfahrung für diese teils knifflige Arbeit mitbringt. Mitte November möchten er und Sebastian Ramich mit dem Aufstellen der Bäume beginnen – rechtzeitig vor dem ersten Schneefall.

Einige der gespendeten Bäume haben durchaus eine bewegende eigene Geschichte, wie etwa die Serbische Fichte der Familie Inge und Konrad Dietzenbach, die der Stadt vor zwei Jahren den Baum als Christbaum schenkten. Der Baum war 40 Jahre zuvor im Garten der Familie gepflanzt worden. Ein Viertel bis vielleicht die Hälfte der Bäume seien seiner Erfahrung nach wunderbar gewachsene Nadelhölzer, erzählt Georg Schanz, Leiter des Bauhofs. Der Rest stammt aus dem Stadtwald Bonndorf.

Weihnachtsbäume spenden, Bauhof, Telefon 07703/373 oder 0171/6562393, E-Mail bauhof@bonndorf.de