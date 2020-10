von Juliane Kühnemund

Bislang habe sich die Zahl der Corona-Infizierten in Bonndorf in Grenzen gehalten, sagte Bürgermeister Michael Scharf zu Beginn der Gemeinderatssitzung am Montagabend in der Stadthalle. Derzeit (Stand Montag) gebe es in der Löwenstadt vier aktive Corona-Fälle, die Betroffenen kommen aus drei verschiedenen Haushalten. 15 Personen sind nach den Worten des Bürgermeisters in Quarantäne. Man müsse aber befürchten, dass die Zahlen steigen, fügte der Rathauschef an, der darüber informierte, dass man landesweit von einem explosionsartigen Anstieg ausgehe, weswegen wieder neue, strengere Reglungen gelten. „Die Landesregierung hat die Corona-Alarmstufe Rot ausgerufen“, sagte Scharf, im Landkreis Waldshut liege man zwar noch recht weit unter den kritischen Werten, dennoch würden die neuen Vorschriften gelten.

Betroffen von der neuen Regelung sind private Feiern. Es dürfen nur noch bis zu zehn Personen aus verschiedenen Haushalten zusammen kommen. Mehr als zehn Personen dürfen zusammen sein, wenn sie aus maximal zwei Haushalten kommen. Bei Veranstaltungen, wie beispielsweise Hauptversammlungen von Vereinen, dürfen maximal 100 Menschen teilnehmen. Ab zehn Personen gilt der Mindestabstand von 1,50 Metern und die Maskenpflicht.

Wie Bürgermeister Michael Scharf weiter informierte, müssen ab sofort bei Gottesdiensten und bei Bestattungen die Kontaktdaten der Anwesenden aufgenommen werden. In den Schulen gilt ab Klasse 5 Maskenpflicht, außerdem ist eine außerschulische Nutzung der Schulgebäude verboten. Die VHS und die Musikschule können laut Scharf aber noch die Sporthalle in Gündelwangen nutzen, weil die dortige Schule auf eine Nutzung verzichte.

Michael Scharf geht davon aus, dass bei steigenden Corona-Infektionszahlen noch schärfere Regeln eingeführt werden. Zudem gelte jetzt schon die Order, die Einhaltung der Corona-Vorschriften stärker zu kontrollieren als bisher und Verstöße tatsächlich auch zu ahnden. „Die Verunsicherung ist groß, die Stimmung ist schlecht, man weiß nicht, was noch kommen wird“, sagte der Bürgermeister zusammenfassend, der gemeinsam mit Harald Heini und Alexandra Ruf das Pandemie-Team im Rathaus bildet, das für Fragen zur Verfügung steht.