von Erhard Morath

Wie geht es weiter auf dem Studer-Areal in Bonndorf? Eine Frage, die in der Versammlung der Mitglieder des Handels- und Gewerbevereins (HGV) Bonndorf angeschnitten wurde. Der frühere Vorsitzende Gerd Isenberg hofft, dass die Verwaltung die bisherigen Planungen aus der Zeit von Bürgermeisters Michael Scharf nicht weiterverfolgt.

Bitte um ein Überdenken

Gerd Isenberg trug die Bitte an den neuen Bürgermeister Marlon Jost heran, die bisherigen Planungen, auf dem Gelände die Ansiedlung von Einzelhandelsmärkten zu ermöglichen, nochmals zu überdenken. Während der HGV-Versammlung hatte er sich zu Wort gemeldet. „Als langjähriger Vorsitzender des Vereins“ richtete er an Marlon Jost die Bitte, das Planungsprozedere zur Umsetzung der Ansiedlung von „Märkten“ auf dem Studer-Areal zu hinterfragen. Es könne nicht sein, dass eine Vielzahl gesammelter Unterschriften gegen das Vorhaben nicht berücksichtigt würden.

Kein Automatismus

Mit dem jetzigen Planungsentwurf würde den Bewohnern im Osten der Stadt eine wohnortnahe Einkaufsmöglichkeit (Aldi) verloren gehen beziehungsweise eine Einkaufsmöglichkeit „unter Umständen in den Westen der Stadt verlegt werden“. Bürgermeister Marlon Jost versicherte, dass der vom Gemeinderat beschlossenen Planungsrahmen nicht automatisch zu einer wie auch immer vorstellbaren Umsetzung führen müsse. Er sei davon überzeugt und hoffe, dass es zu einem völlig neuen Ansatz kommen werde, bei dem über eine endgültige Umsetzung mit Wünschen, Bedenken und Vorschlägen der gesamten Bevölkerung vom Gemeinderat entschieden werde.

Radweg

Ein weiteres Anliegen mit Blick auf eine sich abzeichnende innerörtliche Verkehrssituation gab Gerd Isenberg dem Bürgermeister mit auf den Weg. So schlug Gerd Isenberg vor, in Bonndorf entlang der Ortsdurchfahrt einen Fahrradweg ins Auge zu fassen, und machte auch konkrete Vorschläge zu einer künftigen, neuen Verkehrsführung.

Verkehr als wichtiges Thema

Das Parken von Autos innerhalb der Stadt, insbesondere am Rande der Fahrbahn, sei dabei nicht mehr möglich, zumindest in besonders engen Passagen. Dazu führte Gerd Isenberg exemplarisch die Engstelle beim Geschäft Sport Dury ins Feld. Hier antwortete Marlon Jost mit der Feststellung, dass auf seine kürzlich auf den Weg gebrachte öffentliche Ideensammlung, „Gemeinsam für ein schönes Bonndorf“ ein sehr hoher Prozentsatz am gesamten Rücklauf sich zu der Verkehrsproblematik geäußert habe. Somit sei für ihn klar, dass er sich persönlich, der Gemeinderat und die Verwaltung im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit diesem Thema zu befassen haben.

Appell

Darüber hinaus versuchte Marlon Jost mit eindringlichem Appell den Akteuren des Handels- und Gewerbevereins für ihre Arbeit den Rücken zu stärken. „Eine harte Zeit liegt hinter und vielleicht auch noch vor uns, eure Bemühungen, trotz alledem das Beste daraus zu machen, ist bewundernswert. Bonndorf braucht einen starken Einzelhandel und die Aktivitäten des Handels- und Gewerbevereins.“ Mit Freude und Beifall nahmen die Versammlung und die Vorstandsmitglieder diese Mutmacher zur Kenntnis.