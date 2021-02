von Juliane Kühnemund

Sorgen bereite allerdings die Tatsache, dass bei einem hohen Anteil der aktuell infizierten Personen Coronavirus-Mutationen festgestellt wurden. Von seit Pandemiebeginn 181 positiv Getesteten wurden bei 88 Personen Mutationen festgestellt, bei 71 davon wurde die britische Variante nachgewiesen (Stand 24. Februar, 15 Uhr). Bei den Virus-Mutationen stellten sich Krankheitsanzeichen etwas später ein als sonst, gab Michael Scharf bekannt. Deshalb dauere die Quarantäne für infizierte Menschen 14 Tage, anstelle von zehn Tagen.

Erfreulich ist nach den Worten des Bürgermeisters, dass es der Stadt gelungen sei, genügend Corona-Schnelltests für Lehrkräfte und Erzieherinnen bereitstellen zu können. Pädagogen und die Kräfte in den städtischen Kindergärten können sich zweimal pro Woche auf Covid-19 testen lassen – auf freiwilliger Basis. Damit sei in diesen Einrichtungen für eine recht hohe Sicherheit gesorgt. In Bonndorf sind im übrigen aktuell fünf Personen infiziert.

Wie der Bürgermeister weiter bekannt gab, gibt es auch Neuerungen beim Thema Impfen. Im Landkreis sei nun vorgesehen, dass auch Mitglieder der Feuerwehr, des DRK und Erzieherinnen auf der Impf-Prioritätenliste nach oben rutschen. Dass solche Corona-Nachrichten aber oftmals eine kurze Lebensdauer haben, zeigte sich in der Sitzung ebenfalls. Denn schon am Ende der Sitzung teilte der Rathauschef mit, dass die eingangs verkündeten News nicht mehr aktuell sind. Wie er mit Bedauern informierte, habe der Landkreis die Feuerwehr wieder aus der Prioritätsstufe I herausgenommen. Diese Helfer müssen also noch weiter auf eine Impfung warten.

Erleichtert zeigte sich Michael Scharf darüber, dass zumindest für die Grundschüler und die Abschlussklassen der Realschule wieder Präsenzunterricht stattfinden kann. Das Homeschooling habe zwar technisch gut funktioniert, die Schulen haben getan, was sie konnten, dennoch sei für viele Schüler das Lernen zu Hause langsam nervig. Zwei Drittel aller Schüler lasse langsam beim Homeschooling nach, ein Drittel sacke regelrecht ab.