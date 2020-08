von Stefan Limberger-Andris

Die Hausanschlusskosten für das kommunale Glasfasernetz Bonndorf werden teils günstiger. Auch die Kosten für Frischwasserbezug sinken. Hintergrund ist die Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent beziehungsweise von sieben auf fünf Prozent. Die Einsparungen für den einzelnen Privathaushalt bleiben allerdings überschaubar.

Glasfasernetz

Die Stadt Bonndorf werde die staatliche Mehrwertsteuerermäßigung für alle Breitbandanschlüsse, die im zweiten Halbjahr 2020 (1. Juli bis 31. Dezember) fertiggestellten werden, an die Anschlussnehmer weitergeben, bestätigte Matthias Ketterer, Leiter des kommunalen Breitbandamts im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Ersparnis beläuft sich auf knapp 3 Euro (selbst erledigter Tiefbau auf dem eigenen Grundstück; Aktionszeitraum) über knapp 15 Euro (selbst erledigter Tiefbau auf dem eigenen Grundstück; im Anschluss an den Aktionszeitraum) bis zu 22,50 Euro (Tiefbau bis zehn Meter auf dem Grundstück durch die Stadt im Aktionszeitraum).

In der Gesamtstadt bestehen nach Auskunft von Matthias Ketterer bis zu 3331 an das Glasfasernetz anschließbare Wohneinheiten. Davon signalisierten bereits 287, dass sie keinen kommunalen Vertrag abschließen wollen. In den freigeschalteten Bereichen der Gesamtgemarkung seien bereits 187 Einheiten am Glasfasernetz angeschlossen, weitere circa 150 bis 200 Verträge seien bereits unterzeichnet, aber noch nicht am Netz. Das Gesamtnetz Bonndorf soll bis Ende 2021 vollends betriebsbereit sein.

Frischwasser

Günstiger wird für die Bonndorfer der Frischwasserpreis, bestätigte Stadtkämmerer Nikolaus Riesterer. Auf die Endabrechnung 2020 werden anstelle der üblichen sieben Prozent Mehrwertsteuer lediglich fünf Prozent gerechnet. Da die Leistungserbringung auf Ende Dezember gerechnet wird, werde der Frischwasserbezug des Komplettjahres geringer besteuert.

Die vierteljährlichen Abschlagszahlungen werden bis Jahresende beibehalten, weil eine Änderung jetzt einen unverhältnismäßig hohen bürokratischen Aufwand bedeuten würde, erläuterte Nikolaus Riesterer. Für die Stadt sei die Steuersatzänderung haushaltstechnisch bedeutungslos, da die Einnahmen an den Fiskus durchlaufen.

Die Stadt verbraucht nach Verwaltungsangaben jährlich 390.000 bis 400.000 Kubikmeter Frischwasser. Der Frischwasserpreis beträgt 1,38 Euro netto und 1,48 Euro brutto (bei sieben Prozent Mehrwertsteuer auf Güter des Grundbedarfs). Beim Steuersatz von fünf Prozent kostet der Kubikmeter Frischwasser 1,45 Euro – eine Ersparnis von 3 Cent je Kubikmeter. Ein Haushalt mit 100 Kubikmetern jährlich spart 3 Euro. Die Stadt leitet 2020 etwa 11.700 bis 12.000 Euro weniger an den Fiskus weiter. Der Preis von Schmutzwasser (2,74 Euro je Kubikmeter) verändert sich nicht, da auf Abwasser Gebühren erhoben werden, die steuerfreie Entgelte sind.