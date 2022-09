von Stefan Limberger-Andris

Ob das katholische Pfarrhaus der Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach erhalten bleibt, bleibt offen. Der Stiftungsrat hat sich für einen Verkauf ausgesprochen, die Erzdiözese Freiburg hat grünes Licht für dieses Vorhaben gegeben. Bislang sei jedoch noch kein Wertgutachten erstellt und kein Makler beauftragt worden, nach einem Käufer zu suchen, bestätigte Pfarrer Fabian Schneider nun auf Anfrage dieser Zeitung.

Der mögliche Verkauf des katholischen Pfarrhauses bewegt die Gemüter in Ewattingen. Zum einen, weil das Gebäude weiterhin für kirchengemeindliche Aufgaben genutzt werden könnte. Zum anderen, weil man der dort lebenden syrischen Familie eine Zukunftsperspektive in der Gemeinde geben möchte. Eine private Initiative eröffnete vor etlichen Wochen eine Unterschriftenliste, in der sich die Unterzeichner für den Erhalt des Gebäudes im Kirchenbesitz aussprechen. Diese Liste soll in naher Zukunft dem Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Marco Johner überreicht werden.

Christa Dittes und Gertrud Rittner sammelten 195 Unterschriften, wie die Beiden auf Anfrage dieser Zeitung bestätigten. Viele Menschen aus der Kirchengemeinde seien auf sie zugekommen und zeigten sich erfreut über die Unterschriftenaktion, berichten beide einhellig. Vor allem Ältere seien empört über die Verkaufsabsichten, erläuterte Christa Dittes im Gespräch.

Gertrud Rittner erwähnt später: Es sei ein gemeinschaftliches Anliegen, dass die im Ort bestens integrierte syrische Familie in dem Haus wohnen bleiben kann. Letztlich biete das Haus eine der wenigen verbliebenen Möglichkeiten, dort als Kirchenchor proben zu können oder auch der Jugend einen Ort der Zusammenkunft zu bieten. Vorausschauend betrachtet, könne in dem Gebäude neben dem Gotteshaus ein Gemeindeteam der katholischen Kirchengemeinden tagen, wenn die große Seelsorgeeinheit Ost im Landkreis Waldshut in einigen Jahren eingerichtet werde.

Das Thema Verkauf des Pfarrhauses Ewattingen sei nicht dringlich zu behandeln, man warte derzeit noch ab, erläuterte Pfarrer Fabian Schneider auf Anfrage. Er sagte nicht konkret, wann nächste Schritte eingeleitet werden sollen. Klar bleibe, dass die Seelsorgeeinheit das ehemalige Pfarrhaus nicht mehr benötige, bekräftigte er den Beschluss des Stiftungsrats, das Gebäude verkaufen zu wollen. Die in dem Gebäude lebende siebenköpfige Familie, die von einem Verkauf betroffen wäre, sei über die Absichten informiert. Er habe versäumt, das Gespräch mit dem Kirchenchor zu suchen, gesteht Fabian Schneider ein. Der Chor habe aus der Zeitung im vergangenen Mai von der Entwicklung erfahren.

Die ehemals zwei Pfarrbüros der Seelsorgeeinheit wurden bereits vor Jahren in Bonndorf zusammengefasst. Kirchengemeindlich nutzte der Kirchenchor Ewattingen den Pfarrsaal für seine Proben. Dass die Seelsorgeeinheit nicht benötigte Gebäude verkaufen möchte, sei nichts Neues, sagte Fabian Schneider. Veräußert worden sei bereits das Pfarrhaus in Gündelwangen. Die dortige Mieterin wohne weiter in dem Gebäude und habe lediglich einen neuen Vermieter, erklärte Schneider.

Das Ewattinger Gebäude stehe aus betriebswirtschaftlicher Sicht auf wackligen Beinen, so formulierte es Fabian Schneider. Man dürfe nicht nur das jährliche Rechnungsergebnis sehen – letztlich seien die zu erbringenden Rücklagen für Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen jedes einzelnen Gebäudes der Seelsorgeeinheit, also auch des Gebäudes in Ewattingen, zu betrachten. Dies sei Geld, auf das die Kirchengemeinde für andere Aufgaben nicht zurückgreifen könne. Diejenigen, die sich gegen einen Verkauf aussprechen, sollten auch dies berücksichtigen, gab er zu bedenken. Er freue sich zudem über Vorschläge, wie Gebäude genutzt werden und das Rechnungsergebnis verbessert werden könne.

Er habe von der Unterschriftenliste der Gemeindemitglieder gehört, sagte Pfarrer Fabian Schneider. Er bleibe allerdings trotzdem dabei: Der Stiftungsrat habe nach eingehender Diskussion klar kommuniziert, dass die Seelsorgeeinheit das Haus nicht mehr halten könne und dies auch nicht wolle.