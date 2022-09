von Martha Weishaar

Alexander und Frank Wetz sind Zwillinge. Dies prägt das Leben der beiden vom ersten Tag an. An diesem Wochenende gibt es in Bonndorf auf ihre Initiative hin ein Zwillingstreffen, zu dem 80 Gäste aus dem Bundesgebiet erwartet werden. Im Gespräch erzählen die beiden, was am Dasein von Zwillingen anders ist.

„Es ist nicht einfach, als Zwilling zu leben. Man wird oft als ‚Doppelpack‘ wahrgenommen und behandelt, als ob man genau gleich wäre. Dabei ist doch jeder für sich ein Individuum und unterscheidet sich vom anderen“, beschreibt Frank Wetz seine Erfahrungen.

Ein Klassiker ist, dass Eltern Zwillingskinder gleich anziehen. So war es auch bei Alex und Frank Wetz. Bis weit ins Teenageralter hinein war das für die Brüder selbstverständlich. In der Kindheit mussten sie sich damit abfinden, dass Geschenke bei ihnen eher kleiner ausfielen, musste doch stets alles doppelt gekauft werden. Zwillinge haben in aller Regel eine sehr enge Verbundenheit. Das ist auch bei den beiden mittlerweile 57-Jährigen nicht anders. Vor allem Frank spürt intuitiv, wenn es seinem Bruder schlecht geht.

Ein Bild der beiden aus Kindheitstagen: Frank (links) und Alexander Wetz. | Bild: Martha Weishaar

Alex behauptet von sich, dieses Feingefühl nicht zu haben. Obschon es vor Jahren eine kuriose Begebenheit gab. Im entscheidenden Augenblick, als Frank massiv bedroht wurde und in Gefahr war, tauchte völlig unerwartet Alex auf. „Ich hatte keine besondere Intuition und kann nicht sagen, was mich dazu bewogen hat“, räumt dieser ein.

St. Blasien Unbekannte lösen Radmuttern an Autos in St. Blasien und auf dem Dachsberg – die Polizei sucht Zeugen Das könnte Sie auch interessieren

Es sei auch vorgekommen, dass sie einander in exakt dem gleichen Augenblick anrufen wollten. Seltsam mutet auch an, dass die Schwiegermütter der beiden in diesem Jahr verstorben sind. Oder dass zwei ihrer Kinder im selben Sternzeichen geboren wurden. Alex und Frank Wetz waren als Kinder und Jugendliche unzertrennlich. Daraus folgte allerdings, dass sie auch kaum Freunde hatten. „Wir hatten ja immer einander und haben deshalb nichts vermisst“, blicken sie zurück.

Eineiige Zwillinge Wenn die Eizelle sich teilt, nachdem sie befruchtet wurde, entstehen eineiige Zwillinge. Es werden zwei Hälften mit genau dem gleichen Erbgut gebildet. Das ist auch der Grund, warum sich eineiige Zwillinge sehr ähnlich sind. Aber nicht nur die äußeren Merkmale wie die Haarfarbe, die Augenfarbe und die Körpergröße sind identisch. Eineiige Zwillinge haben immer das gleiche Erbgut und das gleiche Geschlecht. Zweieiige Zwillinge entstehen, wenn zwei Eizellen gleichzeitig oder auch hintereinander befruchtet werden.

„Stinksauer“ seien sie gewesen, als man sie in der Grundschule in zweierlei Klassen unterrichtete. Als sie 16 Jahre waren, wurden sie getrennt. Alex zog es zur Ausbildung nach Bernau, Frank blieb in Bonndorf und zog später für einige Jahre nach Stuttgart. Anstatt dies als Befreiungsschlag zu empfinden, litten die Brüder unter der Trennung, vor allem Alex. Viele können die eineiigen Zwillinge bis heute nicht auseinanderhalten, obschon sie bei genauer Betrachtung verschieden aussehen. „Sogar die Freundin meines Bruders hat uns mal verwechselt. Ich konnte gerade noch abwehren, dass sie mich statt ihn küsst“, lacht Frank im Rückblick auf die Jugendzeit. „Wir waren und sind für viele halt die ‚Wetze Buebe‘“.

Wehr Viele Menschen halten zusammen, damit Dylan (11) weiterleben kann Das könnte Sie auch interessieren

Seit einigen Jahren sind Alex und Frank Wetz Mitglied in Deutschlands größtem Zwillingsverein, dem Zwillingsclub Werdau 1985. Weltweit 261 Mitglieder sind dort vereint. „Unsere Mutter drängte lange Zeit, wie sollen uns doch mal so einem Zwillingsclub anschließen. Ich informierte mich im Internet und stieß auf diesen Verein“, erzählt Frank Wetz. Alex sei anfangs nicht begeistert gewesen, habe eher widerwillig zugestimmt, sich die Sache mal anzuschauen. Inzwischen sind beide von der Vereinigung begeistert, empfinden diese wie eine Familie. „Der Austausch untereinander ist interessant“, fassen die Brüder zusammen. Denn Zwillinge haben zuweilen eigene Sorgen. So soll unter anderem manch einer ein Problem mit Eifersucht haben, sei es auf den Zwilling oder den Partner.

Bereits an drei Zwillingstreffen nahmen die Brüder teil: in Görlitz, Erfurt sowie Wernigerode. Die Mehrzahl der Mitglieder lebt in den neuen Bundesländern. Nun dürfen diese sich auf den Weg in den Schwarzwald machen. Viele reisen gemeinsam mit einem Bus an, manche auch schon ein oder zwei Tage vorher. Alexander und Frank Wetz haben ein Programm zusammengestellt. Abendunterhaltung ist mit der Kabarett-Aufführung der Pflumeschlucker sowie einem Alleinunterhalter gesichert. Bei einer Bootsfahrt auf dem Titisee dürfen die Gäste Schwarzwaldlandschaft genießen. Zum Besuch der Schlossnarrenstuben am Samstag um 15 Uhr sind überdies sämtliche Zwillinge aus der Region eingeladen, sich dazu zu gesellen. Die Altersspanne der Teilnehmer reicht von 24 bis 84 Jahren.