von Gudrun Deinzer

Wer mit viel Herzblut ein Geschäft betreibt und – wie durch die Corona-Krise geschehen – plötzlich nicht mehr arbeiten darf, dem blutet zunächst das Herz. Dann kommen die Sorgen, um die Mitarbeiter, die Finanzierbarkeit und das wirtschaftliche Überleben. Es hat viele hart getroffen. Ab dem kommenden Montag dürfen Gaststätten und Kneipen wieder öffnen.

Gastronomie im Kreis Im Landkreis Waldshut gibt es 650 Gastronomiebetriebe, davon sind rund 390 in der Dehoga zusammengeschlossen. Insgesamt beschäftigen die Betriebe rund 2600 Mitarbeiter. Rund 98 Prozent aller Beschäftigten in der Branche sind aktuell in Kurzarbeit.

Gasthaus „Schnitzer“: „Wir öffnen am Montag, aber wir machen weiter mit unserem Lieferservice“, sagt Thomas Bauer vom Gasthaus „Schnitzer“, der mit seiner Ehefrau Diana nach dem ersten Schock schnell initiativ geworden ist und gutbürgerliches Essen ausgeliefert hat. „Viele freuen sich jetzt einfach auf ein frisch gezapftes Bier. Das wollen wir gerne bieten“, so Thomas Bauer.

Bonndorf Manche Wirte in Bonndorf und Umgebung hoffen auf weitere Lockerungen der Corona-Einschränkungen und öffnen noch nicht ab 18. Mai Das könnte Sie auch interessieren

Die „Germania“ will am Dienstag – Montag ist und bleibt Ruhetag – wieder öffnen. „Es wird steriler, als es sein müsste“, bedauert Marion Adler vom Wirteteam. Eine „emotionale Achterbahnfahrt“ habe man hinter sich. Nach erstaunlichen Wochen des Privatlebens habe man festgestellt, dass das Wichtigste fehlt: Die Arbeit und die Gäste. „Wir stellten ein Schild mit kleinem Speisenangebot vor die Tür und einer sagte es dem andern und da waren sie, unsere Gäste – auch sie wollten uns unterstützen und bestellten und holten ab.“ Etwas bang erwarte man die vorerst neue Normalität. So wie die Speisekarte der „Germania“ gestaltet ist, will man es auch geschrieben sehen: „Wir wissen, mitnand, firenand krieget mer‘s herre!“

Bonndorf Die Vorgaben wegen der Corona-Pandemie, die sich jederzeit ändern können, verunsichern Bonndorfer Gastronomen Das könnte Sie auch interessieren

Das Gasthaus „Kranz“ öffnet am 18. Mai. „Wir hatten uns extra freigeschaufelt, Zimmer-Renovierungen noch neben dem Betrieb her gemacht, damit wir richtigen Urlaub haben“, sagt Carola Ketterer vom Wirte-Team. Genau in diese Urlaubszeit sei der Shut-down gefallen und man habe gedacht, der sei nach dem Urlaub vorbei. Es sollten aber neun Wochen Schließung werden, das gab es bislang noch nie. „Wir haben positiv gedacht“, sagt Seniorwirtin Claudia Ketterer. Schon vor der Corona-Pandemie habe man sich für den Sommer vorgenommen, den Außen-Sitzbereich zu vergrößern und mit schöner Möblierung aufzuwerten. „Das passt ja in die Zeit. Ansonsten sind wir vorbereitet mit Desinfektionsmittel, und die richtigen Abstände kann man bei uns auch einhalten“, versichert Carola Ketterer.

Bonndorf Wirte gehen in Krise neue Wege: Nun kommen die Gastronomen zu ihren Gästen Das könnte Sie auch interessieren

„DiLisi“: „Wir machen am Montag um 10 Uhr auf!“ Das steht für Monika Di Lisi für ihr Lokal fest. Ihr Mann Gigi und sie haben, trotz der Schließung, einige Wochen intensive Arbeit hinter sich. Denn der Lieferservice sei in der Zeit besonders gut gelaufen. „Wir haben immer schon Lieferservice, aber wenn das Lokal voll ist, geht das natürlich nicht so gut. Dennoch scharrt man schon mit den Füßen. „Die Leute sind unzufrieden ohne Ende, ich werde schon lange gefragt, wann wir wieder öffnen.“

Gigi und Monika Di Lisi sind bereit für die ersten Gäste nach der Corona-Pause. Die Frage nach dem Stammtisch ist aber noch offen.

Eiscafé: Der zweite Italiener am Ort, Salvatore Filia mit seinem Eiscafé gegenüber dem Abzweig zur Rothausstraße, öffnet auch in der ersten möglichen Woche, noch weiß er allerdings nicht, ob ihm das tatsächlich zum Montag schon gelingt. „Wir müssen schauen, wie wir den Abstand zwischen die Tische draußen bringen – vielleicht mit Blumenkästen“, erklärt Filia.

Der zweite Italiener am Ort, Salvatore Filia mit seinem Eiscafé gegenüber dem Abzweig zur Rothausstraße, öffnet auch in der ersten möglichen Woche, noch weiß er allerdings nicht, ob ihm das tatsächlich zum Montag schon gelingt. „Wir müssen schauen, wie wir den Abstand zwischen die Tische draußen bringen – vielleicht mit Blumenkästen“, erklärt Filia. Der „Braukessel“ wird am Dienstag öffnen. „Vorerst bleiben wir beim gleichen Angebot wie bisher. Erst einmal müssen wir schauen, wie es läuft, bevor wir etwas ändern“, sagt Wirt Thomas Bäuerle.

Waldshut-Tiengen „Deprimiert bis hin zu verzweifelt“: So ist laut Dehoga-Kreisvorsitzendem Herrmann Pfau die Stimmung bei Gastronomen und Hotelbesitzern im Kreis Waldshut Das könnte Sie auch interessieren

Die „Krone“ in Holzschlag: Für Philipp Scharf und seine Ehefrau Stephanie mit ihrem Restaurant „Krone“ in Holzschlag kam gut zwei Jahre nach der Geschäftsgründung das vorläufige Corona-Aus. „Es war extrem hart, von heute auf morgen schließen zu müssen“, gibt Stephanie Scharf zu. Allerdings ist kein Wort der Kritik zu hören. Die Maßnahmen des Landes seien „eine absolut richtige Entscheidung“ gewesen. Dankbar sind auch die Scharfs für Rückhalt durch treue Gäste. Sie haben ihr Marktangebot an Speisen angenommen. Geholfen habe dazu die spontane Bereitschaft des Trachtenvereins Göschweiler, der den Verkaufswagen zur Verfügung gestellt hatte. Mit dem nun vorgeschriebenen Mindestabstand hätten sich die Plätze in ihrem Restaurant reduziert, weshalb auch die Speisekarte vorerst etwas verkleinert wurde.

Philipp und Stephanie Scharf erleben innerhalb von gut zwei Jahren die zweite Eröffnung ihrer „Krone“ in Holzschlag.