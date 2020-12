von Martha Weishaar

Einer Betrugsmasche sind dieser Tage Unternehmen aus der Region zum Opfer gefallen. Gängiger Praxis entsprechend, verschickt eine Firma Rechnungen per E-Mail. Bei verschiedenen Rechnungsempfängern gingen daraufhin weitere E-Mails mit dem Hinweis auf geänderte Bankdaten ein. Während ein Unternehmen misstrauisch wurde und nachfragte, tätigte die Buchhaltung eines weiteren Geschäftspartners die Überweisung an die vermeintlich neue Bankverbindung.

Eine gängige Masche und leider kein Einzelfall sei dies, sagt Mathias Albicker, Pressesprecher der Polizei auf Anfrage dieser Zeitung. Ein Trojaner habe in diesem Fall Daten ausgespäht und unter geringfügiger, offenbar nicht aufgefallener, Änderung der E-Mail-Adresse des Absenders eine weitere E-Mail verschickt. Immer wieder komme es vor, dass Kriminelle sich Zugang zu E-Mail-Postfächern verschaffen. Dies müsse nicht zwangsläufig über den PC des jeweiligen Unternehmens erfolgen. Die Ermittlungen in einem solchen Fall seien technisch schwierig, das entsprechende Leck lasse sich fast nicht nachvollziehen. Verfolge man die Geldströme, lande man häufig bei sogenannten Finanzagenten, die ihr Bankkonto für derlei Machenschaften zur Verfügung stellen. Zwar werde gegen diese wegen Geldwäsche ermittelt, doch häufig sei das falsch geleitete Geld dann bereits unwiederbringlich weg, in der Regel auf ausländischen Konten.

Um solcherlei Kriminalität vorzubeugen rät Mathias Albicker zu gesundem Misstrauen. Im Zweifelsfall sei es angebracht, zum Telefon zu greifen und nachzufragen, ob Bankdaten tatsächlich geändert wurden. „Miteinander reden bleibt bei allem wichtig.“

Tipps, wie man sich gegen Internet- oder auch andere Kriminalität schützen kann, gibt es im Internet: http://www.polizei-beratung.de