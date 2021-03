von Wolfgang Scheu

Zum vergangenen Wochenende wurde der renommierte Reise- und Gastronomieführer „Guide Michelin 2021“ veröffentlicht und einer der Sterne, die wieder vergeben wurden, ging nach Bonndorf. Familie Hegar vom Gasthaus „Sommerau“ freut sich über den „Grünen Stern“ für Nachhaltigkeit in der Gastronomie, den es erst seit vergangenem Jahr gibt.

Idyllische Lage

Die Fahrt auf den rund fünf Kilometern von der Steinasäge entlang der Steina nach Sommerau darf man auch als Einheimischer als idyllisch bezeichnen. Die Walkenmühle und der Zeltplatz Öttiswald sind die einzigen Gebäude, ansonsten Natur pur mit dem Flüsschen, Wald und Weiden fürs Rindvieh und die Schwarzwälder Pferde – die gehören Karl-Thomas Hegar, passionierter Jäger und Hegeringleiter und heutiger „Hausmeister“ im Gasthaus Hotel „Sommerau“ der Familie Hegar.

Karl-Thomas Hegar ist auch passionierter Pferdezüchter – hier bei der Fohlenschau in St. Märgen. | Bild: Wolfgang Scheu

Vor dem alten Stall, der auch zugleich Wohnhaus ist, stehen die jungen Wirtsleute Karen und Wolfram Hegar und strahlen mit dem wunderbar blauen Himmel mit viel Sonnenschein um die Wette.

Freude über Auszeichnung

Zusätzlichen Grund zur Freude haben sie. Tags zuvor wurde der Guide Michelin 2021 veröffentlicht. Wie die Jahre zuvor wurde das Hotel „Sommerau“ mit dem Bib Gourmand bedacht und die Gastronomen bekamen in diesem Jahr zum ersten Mal mit 52 anderen (von fast 72.000 Restaurants in Deutschland) einen Grünen Michelin-Stern, eine Auszeichnung, die erst seit letztem Jahr im renommierten Reise- und Gastronomieführer mit dem gut genährten Reifenmännchen als Symbolfigur verzeichnet ist.

Was hat der Grüne Stern für Nachhaltigkeit konkret zu bedeuten? Fast zufällig – bei der Lektüre im Internet – hat Wolfram Hegar von der Veröffentlichung des neuen Guide Michelin erfahren. „Wenn keine Gäste kommen dürfen, freut man sich umso mehr über ein solches Lob“, so sein Kommentar. Den „Bib Gourmand“ für bestes Preis-Leistungs-Verhältnis hat sich das „Sommerau“-Team mit fünf Köchen unter der Leitung von Vater Karl Thomas Hegar schon vor Jahren erkocht und bis heute erhalten.

Regionalität wird großgeschrieben

Dass es auch einen „Grünen Stern“ für Nachhaltigkeit in der Gastronomie gibt, das wussten sie bis dato gar nicht. „Und die Prüfer melden sich ja nicht an und wir wurden auch nicht über das Ergebnis informiert, sondern haben aus der Presse davon erfahren“, berichtet Karen Hegar. Erst jetzt wissen sie: Mit dem Grünen Stern werden Häuser ausgezeichnet, die Nachhaltigkeit, Umwelt- und Ressourcenschonung in den Mittelpunkt ihrer Küche und ihres Handelns stellen.

Die Regionalität ist schon seit vielen Jahren wichtig für die Familie Hegar. Wild aus eigener Jagd steht auf der Karte – geschossen von Vater Karl Thomas. Das Fleisch kommt von Bauern aus der Region. „Nose to tail“ (von der Nase bis zum Schwanz), ein moderner Begriff für die Verwertung des ganzen Tieres weit über die Filet-Stücke hinaus, ist für sie kein Trend, sondern Philosophie.

Kurzum: Der Landwirt bekommt ein faires Entgelt und alles wird genutzt. Dass eine solche „ehrliche Küche“ auch mit mehr Arbeitseinsatz verbunden ist, liegt auf der Hand und die Qualität auf dem Teller hat auch ihren Preis – einen fairen aber, die Auszeichnung mit dem „Bib Gourmand“ belegt das.

Gelebte Nachhaltigkeit

Zum Thema Nachhaltigkeit gehört aber noch mehr, wissen die jungen Küchenmeister. Das Haus wurde mit heimischen Hölzern gebaut, seit den 80er Jahren sorgt eine Hackschnitzelheizung für die Wärme. Und „Neue Badelatschen gibt es nicht für jeden Gang in die Sauna“, sagt Karen Hegar.

Mit vielen kleinen Maßnahmen versuchen sie, den ökologischen Fußabdruck klein zu halten. „Die Eltern haben den Grundstein gelegt, wir machen weiter mit unserem Touch“, sagt Wolfram Hegar. Sie möchten, dass die Gäste in der „Sommerau“ zur Ruhe kommen.

Perfekter Ort zum „Entschleunigen“

Ein anderes oft verwendetes Modewort wird in der „Sommerau“ gelebt – der Begriff der „Entschleunigung“. „WLAN Frei“ heißt bei ihnen nicht, dass der Internetzugang kostenlos ist. Einzelne Gäste haben es in der Vergangenheit schon so verstanden und fragten nach dem Zugangscode. Nein, es heißt, dass es in der „Sommerau“ kein WLAN gibt.

Schöne Gespräche am Kamin statt Menschen, die auf kleine Bildschirme starren – auch das ist sicher ein nachhaltiges Erlebnis, das man nicht vergisst. Es ist Teil der Entspannung, auch wenn es heutzutage für viele nicht einfach ist. Die über die Jahre gewachsene Gäste-Klientel weiß es aber zu schätzen, was man vorfindet: gehobene Gastronomie, die trotzdem locker bleibt, und eine familiäre Atmosphäre.

Und wie geht‘s weiter in der coronabedingt angespannten Lage der Gastronomie? „Ein bisschen Außengastronomie, das reicht nicht“, sagt Wolfram Hegar. Bis es wieder Feines vom heimischen Wild, Rehnüssle oder Geschmortes vom Weiderind gibt, wird es noch eine Weile gehen. Wolfram Hegar denkt mit Wehmut schon an die zweite Spargelsaison, die sie wahrscheinlich verpassen. Den Optimismus haben die Gastronomen aber nicht verloren.