von Erhard Morath

Bonndorf – Nicht erst mit Hape Kerkelings Fußmarsch zum Grab des Heiligen Jakobus nach Santiago de Compostela in Spanien und der Veröffentlichung des Buches „Ich bin dann mal weg“ haben Pilger- und Wallfahrten an Popularität gewonnen. Die Region Bonndorf und angrenzende Gebiete sind mit Wallfahrtszielen gesegnet. Vor allem die Gottesmutter wird in der Region verehrt.

Als Teil des katholischen Erzbistums Freiburg ist die Region mit Wallfahrtszielen gesegnet: Witterschneekapelle in Löffingen, Stühlingen mit seiner Klosterkirche Loreto, Todtmoos und die barocke Kirche, geweiht „Unserer lieben Frau“ auf dem Schönbühl, St. Peter mit Maria Lindenberg, St. Märgens Mariä Himmelfahrtskirche und Ohmenkapelle, das Fridolinsmünster zu Bad Säckingen, um nur einige zu nennen. Auch direkt vor der Bonndorfer Haustüre finden regelmäßig Wallfahrtsgottesdienste statt, so beispielsweise am Sonntag, 1. Mai, in der Wolfgangkapelle bei Ewattingen.

Fürbitte bei der Mater dolorosa

Von der Bonndorfer Seelsorgeeinheit aus fanden zu allen Zeiten Wallfahrts- und Pilgerfahrten zu Zielen außerhalb der näheren Umgebung statt. Das liebevoll gepflegte Wellendinger Käppele steht für einen Sammelpunkt zu einer Fußwallfahrt nach Todtmoos. Wallfahrten in die Schweiz, nach Sachseln zum Nationalheiligen der Schweiz, Bruder Klaus, zum Kloster Einsiedeln, dem meistbesuchten Wallfahrtsort der Schweiz, sind vielen seit Kindesbeinen an vertraut und mit unvergesslichen Eindrücken verbunden. Lourdes in Frankreich, Fatima in Portugal, Tschenstochau in Polen, die Peterskirche im Rom, Drei Ähren im Elsass, Vierzehnheiligen im fränkischen Bad Staffelstein, Wigratsbad sind für Insider der Szene klangvolle Orte mit Tiefgang.

Auffallend oft findet sich in unserer Region die Gottesmutter Maria als Kirchenpatronin („Unserer lieben Frau“) wieder. Einem Schreiben des Instituts für religiöse Volkskunde der Albert-Ludwig-Universität Freiburg (24. August 1981) zu Folge, gerichtet an Stadtpfarrer Eugen Fleig, bescheinigt der Pfarrei Dillendorf in einem Urkundentext von 1428 eine beachtliche Wallfahrtstradition bis in die 1950er Jahre. Vornehmlich pilgerten Wallfahrer nach Dillendorf bei langen Dürre- oder Regenperioden und legten Fürbitte bei der Mater dolorosa – der Schmerzensmutter ein. Grundsätzlich zeugen Votivtafeln vom Dank auf Gebetserhörungen und sind damit sicheres Indiz für ein Wallfahrtsziel. Die künstlerisch eher trivial gestalteten Tafeln, von einfachen Menschen gemalt und gestiftet, gingen jedoch sehr oft verloren. Dieses Schicksal ereilten nach 1970 auch „einige bis dahin noch vorhandene Votivtafeln“ in Dillendorf, mutmaßt Rolf Metten vom Institut für Religiöse Volkskunde.

Was einen Wallfahrtsort ausmachte, ist vielfältiger Natur. Vorrangig ist die Verehrung einer verstorbenen, besonders gottesfürchtigen Persönlichkeit, eines Märtyrers, einer Heiligen. Ebenso finden sich herausragende, wundertätige Ereignisse, Erscheinungen oder erhörte Bittgesuche und deren Weitergabe in überlieferten Heilslegenden wieder. Letztlich sorgen Wallfahrer, die sich als Ziel ihrer Pilgerreise für den einen oder anderen Ort entschieden haben, für deren Popularität. Diese entwickelte und steigerte sich nicht selten über Jahrhunderte, manches Mal bis in unsere Tage. Nicht unterschätzt werden darf, die allgemeine Volksfrömmigkeit und der Glaube an Gott in Zeiten, in denen Menschen auf Gedeih und Verderb ohne digitale, punktgenaue Wetterprognosen, technische Hilfsmittel, Hagelversicherung, Gewitterflugzeuge, ihre von Haus aus karge Ernte auf kleinen Parzellen, im schlimmsten Falle auf fremder Scholle, einbringen mussten. Die Sorge vor Krankheiten, Epidemien, Viehseuchen bewog die Menschen, mit Gebeten und Gelübden (Münchingen, Ewattingen, Achdorf) um Linderung, bestenfalls Verschonung zu bitten.

Wohltuende Aspekte führen Menschen, die auf Pilgerwegen und zu Wallfahrtsorten unterwegs waren ins Feld. Sie reichen von der Reduktion auf einen schlichten Tagesrhythmus, Abstand von der Hetze des Alltags, bis zum Kontakt zu fremden Menschen. Pilger erzählen oft von tollen Geschichten, Begeisterung pur, ungeahnten Glücksmomenten. Es lösten sich Spannungen, wird erzählt, ein Neuanfang stehe obenan, Hoffnung auf eine bessere Zukunft, anstatt über Mut- und Trostlosigkeit zu lamentieren.

Eine Kehrseite der Medaille: Reisebüros, Gastronomie, Handel von Devotionalien (Kreuze, Kerzen, Ikonen, Rosenkränze) widmen sich dem Marktsegment. Herbergen werden nicht vom lieben Gott unterhalten, sondern wollen gereinigt und gepflegt sein. Und das kostet Geld. Mitbringsel müssen nicht wundertätig sein, es genügt sie als Erinnerungsstücke zu erwerben. Ob tiefe Gläubigkeit, Traditionen, die Grenzerfahrung oder die Suche nach dem inneren Wohlbefinden als Motivation zur Pilgerreise stehen, spielt eine eher untergeordnete Rolle.