von Stefan Limberger-Andris

Umsichtiger Flächenverbrauch bei der Bebauung – ein Thema, das in Bonndorf in jüngster Zeit im Gemeinderat thematisiert worden war. Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg veröffentlichte Indikatoren zur Siedlungsentwicklung (2008 bis 2018; Veröffentlichung 84/2020). Wir werteten diese Daten für Bonndorf (Kategorie Ländlicher Raum, 5000 bis 10.000 Einwohner) aus (siehe Infobox).

Fazit der Bonndorfer Daten

Sieht man von leichten Schwankungen ab, blieb die Einwohnerzahl Bonndorfs (2008/18) nahezu konstant. Die Anzahl kleinere Personenhaushalte nahm seit Mitte der 1980er Jahre bis 2017 deutlich zu, in den 2010er Jahren allerdings nur noch gering. Die durch das Statistische Landesamt Baden-Württemberg veröffentlichten Indikatoren zur Siedlungsentwicklung zeigen für die Gesamtgemarkung Bonndorf folgendes: Der durchschnittliche Flächeneinsatz je Bonndorfer Einwohner für Baugebiete ist vergleichsweise niedrig. Die durchschnittlichen Wohn- und Nutzflächen nehmen jedoch zu. Eine innerstädtische bauliche Nachverdichtung war gemessen an neuen Baugebieten zwischen 2008 und 2018 vergleichsweise gering.

Kommunale Entwicklung

Stadträtin Monika Spitz-Valkoun (Grüne) hatte es Anfang Februar angemahnt und in der jüngsten Sitzung im Mai nochmals eingefordert – in der Gesamtstadt müssen kommunale Entwicklungskonzepte entwickelt werden. Vorgaben fürs Bauen und Wohnen sollten überarbeitet werden, um Flächenverbrauch, Eingriffe in die Natur sowie die Versiegelung zu minimieren. Bonndorfs Attraktivität für Bauwillige gründe unter anderem in der Bereitstellung von flächenmäßig ausreichendem Bauland, erwiderte im Februar Bürgermeister Michael Scharf.

Flächeneinsatz

Der Flächeneinsatz, also die durchschnittliche Siedlungsfläche je Einwohner, liegt in Bonndorf (2018) rechnerisch bei 441 Quadratmeter (in etwa wie im Ländlichen Raum: 450 Quadratmeter). Ühlingen-Birkendorf (etwa gleich große Gemarkungsfläche; 2018: 5286 Einwohner) weist einen deutlich höheren durchschnittlichen Flächeneinsatz je Einwohner (537 Quadratmeter) auf.

In Ühlingen-Birkendorf (Statistisches Landesamt: 1986: 1,9 Wohnungen je Gebäude; 2017: 2 Wohnungen je Gebäude; Neubauten seit 1986: 2,22 Wohnungen je Gebäude) liegt die durchschnittliche Wohnungszahl je Gebäude zunehmend unter dem Bonndorfer Werten (1986: 1,9 Wohnungen je Gebäude; 2017: 2,1 Wohnungen je Gebäude; Neubauten seit 1986: 2,5 Wohnungen je Gebäude). Das heißt, es werden in Bonndorf im Vergleich zum Oberen Schlüchttal vermehrt Gebäude mit mehreren Wohnungen gebaut.

Flächennutzung

Ein Bonndorfer benötigt heutzutage durchschnittlich knapp 29 Quadratmeter mehr Siedlungsfläche als 2008 – in etwa so viel wie in anderen ländlichen Kommunen auch. In Ühlingen-Birkendorf (rund 17 Quadratmeter) fällt die Zunahme bescheidener aus. Seit der Jahrtausendwende wurden Bonndorfs Familien übrigens kleiner: bis in die 2000er Jahre gab es durchschnittlich 2,8 Personen-, danach 2,4 Personen-Haushalte.

Flächenmanagement

Das Flächenmanagement eines Gebäudes beinhaltet die Wohnfläche (alle bewohnbaren und ausgebauten Bereiche, hälftig auch Balkone und Terrassen; keine Treppen und Heizungsräume) sowie die Nutzfläche (nicht bewohnte Flächen; etwa Keller und Dachboden). Der individuelle Flächenmehrbedarf (plus 0,27 Quadratmeter je Quadratmeter) wird in Bonndorf allerdings nur zu etwas mehr als einem Drittel (plus 0,10 Quadratmeter je Quadratmeter) für die Erweiterung der Wohnfläche genutzt, annähernd zwei Drittel (plus 0,17 Quadratmeter je Quadratmeter) fließen in weitere Nutzflächen ein. Im Ländlichen Raum ist der individuelle Flächenmehrbedarf leicht höher als in Bonndorf, allerdings ist dort der Zuwachs an Wohnfläche höher.

Siedlungsentwicklung Vergleich der Gesamtgemarkung Bonndorf beziehungsweise Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2008 und 2018 zeigt:

In Bonndorf, wie auch im Ländlichen Raum, sank die bebaute Fläche je Hektar (Wohnflächendichte ) etwas. Daraus, und weil die Wohnungszahl in den Gebäuden ansteigt, lässt sich ein Trend zu mehrstöckiger Bauweise ableiten. Der Anteil an Erholungsflächen (also Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche; auch Friedhöfe wurden hier eingerechnet) nimmt in Bonndorfer Siedlungsgebieten (minus vier Prozentpunkte) ab. Dies mag darin begründet sein, dass die Gemarkung (wie auch im Ländlichen Raum: dort minus ein Prozentpunkt) genug Erholungsmöglichkeiten in unmittelbar benachbarter Natur bietet. In Ühlingen-Birkendorf (minus 9 Prozentpunkte) ist diese Entwicklung noch deutlicher als in Bonndorf.