von Heidi Rombach

Bonndorf – Außergewöhnliche Fahrräder kreieren, das bleibe weiterhin sein leidenschaftliches Hobby, verspricht Udo Eggi. Er gibt zwar den Standort Halbrenner-Galerie in Bonndorf auf, konzentriert sich künftig auf den Klettgau. Er denkt allerdings darüber nach, die bestehenden rund 20 Niederlassungen, um eine weitere in Schweden zu erweitern.

Udo Eggi hat den Schwerpunkt seines Hobbys, Fahrräder bis hin zum Motorradlook zu veredeln, bereits in den Klettgau verlegt. Zu den 20 Niederlassungen in Österreich, Deutschland, in der Schweiz, in Belgien, Italien und Holland, in denen Udo Eggi seine Umbauten präsentiert, könnte nun noch eine Filiale in Schweden entstehen, erzählt er im Gespräch mit dieser Zeitung. Er habe jüngst ein Gespräch mit einem Fan seiner Fahrräder aus Schweden gehabt, der von seinen Modellen hellauf begeistert war. Ein Wink für den Tüftler, im Ikea-Land möglicherweise eine Station für seine Modelle einzurichten.

Breit gefächert ist der Fankreis seiner Fahrräder allemal – in jedem Alter und Berufszweig finden sich begeisterungsfähige Enthusiasten, erzählt Udo Eggi. In Bonndorf gebe es fünf Liebhaber seiner exklusiven Räder, zählt Udo Eggi auf. In der nahen Umgebung seien es sicherlich 50 Bikes, die ihre Fans gefunden haben. In einem Gespräch mit dieser Zeitung erwähnte er vor kurzem so ganz nebenbei, dass sich Fußballgrößen wie Sergio Ramos oder Cristiano Ronaldo von der Iberischen Halbinsel für derartige Fahrradkreationen begeistern.

Besonders freute es den den kreativen Kopf, dass kurz vor Ende der Tour de France sein langjähriger Freund Thomas Göbel eigens aus Mühlhausen (Kraichgau) unverhofft angereist sei, um beim anstehenden Umzug mitzuhelfen. Dessen Frau Kartinka Göbel-Purba betreibt seit zwei Jahren im Kraichgau eine Niederlassung, in der Udo Eggis Schmuckstücke zu bewundern sind.

In Österreich, Deutschland, in der Schweiz, in Belgien, Italien und Holland gebe es 20 Standorte, an denen man sich über die Bikes informieren kann, erläutert Udo Eggi. Thoma Göbel: Begeistert von den Fahrradkreationen, haben er und seine Frau sich bereitgefunden, Ansprechpartner für Fans zu sein, die mehr über Udo Eggis Schaffen wissen möchten. Thomas Göbel erinnert sich auch an so manche bewältige Tour an den Bodensee und kleine Bergtouren mit dem geländegängigen Buddy rund um den Klettgau.

Ihm falle es nicht leicht, die Halbrenner-Galerie in Bonndorf aufzugeben, blickt Udo Eggi etwas wehmütig auf die vergangenen Jahre zurück. Die Galerie sei gut angenommen worden. Udo Eggi bleibt kreativer Tüftler. Im Laufe der vergangenen vier Jahrzehnte entwickelte er einiges, um Fahrräder ein außerordentliches Aussehen zu geben, und ließ sich auch so manches patentieren. So sei er einer der ersten gewesen, die in Italien spezielle Lenkermodelle für seine Kreationen habe herstellen lassen. Unter seine Patententwicklungen fallen fünf Farben, die er ein Jahr vorbestellen muss.

Ein Bad Säckinger Velofreund war einer der Ersten am letzten Tag der Halbrenner-Galerie. Über das Veredeln hinaus informierte sich Roland Heinrich aus Wolfenweiler, der mit seinen 58 Jahren vom Mountainbike bis hin zum Fitness-Fahrrad mehrere Velos besitzt und diese auch leidenschaftlich fährt. Für das Klapprad seiner Frau wollte er nun wissen, inwieweit dieses aufgemotzt werden kann. Dies koste zwar etwas, aber das gewisse Etwas sei hinterher garantiert, so Roland Heinrich. Die Investition lasse er sich da gerne etwas kosten, das sei es ihm wert.