von Juliane Kühnemund

Die Stadt Bonndorf gehört jetzt auch zum Kreis der mehr als 100 Kommunen in Baden-Württemberg, die sich der „Initiative Motorradlärm“ angeschlossen haben. Alleine sei man machtlos – weder eine Gemeinde noch der Landkreis hätten rechtliche Möglichkeiten, etwas gegen den Lärm der knatternden Zweiräder zu tun, sagte Bürgermeister Michael Scharf in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Dem Beitritt zum Aktionsbündnis stimmte der Gemeinderat bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung zu.

Die Forderungen Motorräder müssen leiser werden Genehmigungs- beziehungsweise Zulassungsregelungen müssen überarbeitet werden. Hersteller und Händler werden aufgefordert, leisere Motorräder herzustellen. Der Umstieg auf nachhaltige und lärmarme Mobilität ist ein Muss. Lärmarme Motorräder mit Elektroantrieb können hierbei einen Beitrag leisten. Motorräder müssen leiser gefahren werden Motorradfahrer werden aufgefordert, rücksichtsvoll und leise zu fahren. Wir fordern eine stärkere polizeiliche Verkehrsüberwachung und die Ausweitung rechtlicher, technischer und personeller Kontrollmöglichkeiten. In besonderen Konfliktfällen müssen Geschwindigkeitsbeschränkungen und Verkehrsverbote an Wochenenden und Feiertagen aus Gründen des Lärmschutzes möglich sein. Rücksichtsloses Fahren muss Folgen haben Eine vorsätzlich lärm­erzeugende Fahrweise und Manipulationen am Motorrad müssen mit höheren Bußgeldern geahndet werden. Der Bund ist aufgefordert, eine Lösung zu finden, damit „Raser“ oder „Belästiger“ einer Strafe nicht entgehen können. Alternativ wird zumindest die Einführung einer Halterhaftung gefordert.

Das Thema Motorradlärm brennt in Bonndorf schon seit geraumer Zeit auf den Nägeln. Insbesondere die Anlieger der Rothausstraße sind dem Lärm unzähliger Maschinen ausgesetzt, entsprechende Beschwerden haben sich gehäuft. Die Gesetzeslage allerdings lässt der Stadt keinen Spielraum, etwas dagegen zu tun und auch dem Landkreis sind die Hände gebunden, wie Landrat Martin Kistler bei einer Versammlung in der Bonndorfer Stadthalle mit Bedauern erläuterte. Andere Kommunen und Kreise haben mit denselben Problemen zu kämpfen und so wurde die „Initiative Motorradlärm“ Gegründet, die Druck auf die Politik ausübt, sich dem Thema anzunehmen.

Das Problem und die Lösugsvorschläge Der Konflikt Während Motorradfahrer bei schönen Ausflugswetter nach Feierabend, an Wochenenden und Feiertagen die große Freiheit auf ihren Maschinen genießen wollen und einige von ihnen ohne Rücksicht auf Verluste den Gashahn aufdrehen, fühlen sich Anwohner der reizvollen Motorradstrecken durch den Lärm der Maschinen extrem gestört. Die „Born-to-be-wild-Mentalität“ mancher Biker steht im starken Konflikt mit dem Ruhe- und Erholungsbedürfnis der Anwohner. Was kann man tun? Der Startschuss Am 29. Juli 2019 fiel der Startschuss für die gemeinsame „Initiative Motorradlärm“ von Land und Kommunen. Initiiert durch den Lärmschutzbeauftragten Thomas Marwein und die Bürgermeisterin von Sasbachwalden, Sonja Schuchter. Es wurde vereinbart, unter Federführung des Verkehrsministeriums einen gemeinsamen Forderungskatalog zur Reduzierung von Motorradlärm zu erarbeiten und damit an politische Entscheidungsträger beim Bund und der Europäischen Union heranzutreten. Die Entwicklung Die baden-württembergische „Initiative Motorradlärm“ findet seither immer mehr Anhänger. Nach einem knappen Jahr gibt es bereits mehr als 100 Mitglieder. Die Mitgliedschaft ist kostenfrei. Daneben unterstützt nun auch der Bundesrat die Forderungen nach einer wirksamen Kontrolle und konsequenten Sanktionierung von Motorradlärm. Der Bestand an zugelassenen Krafträdern in Deutschland steigt kontinuierlich an: Vor 50 Jahren (1970) waren es nur etwa 230.000, zur Jahrtausendwende (2000) waren es mit 3,3 Millionen bereits mehr als das Zehnfache. 2020 ist die Zahl auf mehr als 4,5 Millionen Krafträder angestiegen. Das Thema Das Thema Motorradlärm ist auch vor diesem Hintergrund kein einfaches, zumal oft pauschalisiert und vergessen wird, dass zahlreiche Motorradfahrer rücksichtsvoll fahren und leise unterwegs sind. Gegen Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen, die im Gespräch sind, und die beispielsweise in Österreich auf einige Strecken für laute Motorräder bereits gelten, formiert sich eine Protestwelle der Biker. In mehreren deutschen Städten haben Zehntausende Motorradfahrer gegen drohende Fahrverbote protestiert. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ließ bereits durchblicken, dass er die Empfehlungen der Bundesländer für Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen nicht umsetzen werde.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte die Stadtverwaltung nun den Beitritt zur Initiative zur Diskussion. „Es ist unsere Pflicht, uns zu positionieren, wir müssen der Initiative beitreten“, bezog Ingo Bauer (CDU) klar Stellung. Dabei machte er aber auch deutlich, dass man nicht alle Motorradfahrer über einen Kamm scheren könne. Es gehe nur um jene Biker, die sich nicht an die Vorschriften halten, mit frisierten Maschinen unterwegs sind und bewusst unnötigen Lärm verursachen. Diese müssten zur Rechenschaft gezogen werden und dazu wäre es auch wichtig, eine Halterhaftung einzuführen. Ganz deutlich sprach sich Bauer gegen Fahrverbote aus. Für einen Beitritt zur Initiative pläderte auch Monika Spitz-Valkoun (Grüne), die ebenfalls die rücksichtslose Fahrweise einiger Motorradfahrer kritisierte. Klar hätten die Biker ein Recht auf Vergnügen, aber die Anlieger hätten auch ein Recht auf Ruhe, sagte sie.

Verbote oft übertrieben

Bruno Kalinasch (SPD) sprach sich zwar auch für einen Beitritt aus, konnte aber nicht alle Forderungen der Initiative gut heißen. Verbote und Sanktionen würden in Deutschland gerne übertrieben, meinte er. Fahrverbote oder die Sperrung einzelner Straßen für Motorräder könne er nicht unterstützen. Motorradfahrer würden einen wichtigen Industriezweig darstellen und sie seien auch für Bonndorf im touristischen Bereich von Bedeutung.

„Ein Wochenendfahrverbot ist absoluter Humbug“, meinte denn auch Tilman Frank (SPD), der aber dennoch sehr dafür war, der Initiative beizutreten um politischen Druck in Sachen Lärmreduzierung ausüben zu können. Letzterem schloss sich auch Gernot Geng (Bürgerliste) an, der es zudem als frustrierend bezeichnete, dass Kommunen und Landkreise keinerlei Handlungsspielraum hätten, sondern alles zentral in Berlin oder Brüssel gesteuert werde. „Das macht keinen Spaß“, so Geng, der auch bei der politischen Machtverteilung Handlungsbedarf sah.

Martha Weishaar (CDU) bezeichnete Bonndorf als einen Brennpunkt in Sachen Motorradlärm. Der Aussage des Landrates, man habe keine Kompetenzen, etwas zu tun, schenkte sie keinen Glauben. „Der Landkreis lässt uns im Stich, ich sehe keine Bereitschaft, die Kommunen zu unterstützen“, kritisierte sie und begründete ihre Meinung damit, dass beispielsweise Geschwindigkeitsmessungen an Tagen durchgeführt worden seien, an denen so gut wie keine Motorradfahrer unterwegs seien.

Adrian Morath (Bürgerliste) verwies darauf, dass es doch technisch möglich sein müsste, den von Motorrädern verursachten Lärm zu messen und die Fahrer zu ermitteln. Warum wird man diesbezüglich nicht aktiv? Fragte er. Und Eckhard Fechtig (CDU), der sich selbst als Motorradfahrer zu erkennen gab, bezeichnete es als bedauerlich, dass man ein Aktionsbündnis braucht, um berechtigte Anliegen durchzudrücken. Als belastend bezeichnete er den Verkehrslärm insgesamt – dafür machte er nicht nur die Motorräder verantwortlich. Verbote könnten sich als Fass ohne Boden erweisen, „was kommt nach den Motorrädern? – die SUVs?“ Und Simon Scherble (SPD) sah die Forderungen der Initiative Motorradlärm etwas kritisch. „Ich kann da nicht voll dahinter stehen.“

Bürgermeister Michael Scharf fasste die Wortbeiträge am Ende zusammen. Gegen die schwarzen Schafe müsse man vorgehen, wobei man sich an bestehende Gesetze zu halten habe. Die Chance, Änderungen herbeizuführen, sah er in einer Unterstützung der Initiative.