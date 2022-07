von Martha Weishaar

Bonndorf – Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer war Protagonistin des Literaturgesprächs im Schloss. Mit dem Format „Ein Mensch und drei Bücher“ erschließt Kulturamtsleiterin Susanna Heim Literatur auf neuen Wegen. Dabei gewähren Menschen, die auf irgendeine Weise im Fokus des öffentlichen Interesses stehen Einblick in ihre literarischen Vorlieben, teilweise in ihr ganz Privates.

Wolfgang Endres moderierte auf wunderbar klare, zielgerichtete Art und Weise. Ebenso unverschnörkelt waren Beobachtungen und Ausführungen der Regierungspräsidentin. Dass die von ihr vorgestellten Werke sie nachhaltig beeindruckt haben wurde offenkundig. Literatur hat im Leben der gebürtigen Schwäbin, die von sich erzählte, dass sie aus einfachen Verhältnissen und keineswegs dem Bildungsbürgertum entstammt, einen hohen Stellenwert. Nicht von ungefähr leitet sie die Hebelpreis-Jury. Sie erinnerte an vergangene Zeiten während ihres Studiums, als sie mit Gleichgesinnten nächtelang literarische Werke durchdiskutierte.

Bärbel Schäfer gewährte mit erfrischender Offenheit einen Blick auf ihre eigene Vergangenheit und ganz private Ansichten. Erzählte, dass sie im Alter von acht Jahren ihre Mutter verlor. Sinnierte darüber, welch hohen Anspruch sie an sich selbst stellte, als sie zum Zeitpunkt der Familiengründung eine verantwortungsvolle Führungsaufgabe in ihrem Beruf übernahm. „Ich wollte eine gute Chefin sein. Gleichzeitig waren die Kinder unser ‚Projekt‘. Alles musste erfolgreich sein. Aber wo blieb ich bei all der Perfektheit meines Lebens?“, blickt Bärbel Schäfer zurück. „Die Bagage“ von Monika Helfer habe ihr verdeutlicht, wie wenig sie von ihrer eigenen Familie wusste. Rückblickend wünschte sie, sie hätte ihren Vater, Großmutter oder Tanten mehr nach ihrer eigenen Familiengeschichte befragt.

Wie sie sich in der Welt der Reichen und Schönen fühlt, mit der sie als Regierungspräsidentin zwangsläufig Berührungspunkte hat, schilderte sie im Hinblick auf Alain Claude Sulzers Werk „Aus den Fugen“. „Als Regierungspräsidentin bekomme ich Einladungen von Leuten, die ich nicht in meine Doppelhaushälfte einladen kann. Mein Vater war Installateurmeister. Ich stamme aus einer anderen Welt“, räumte sie schonungslos ein. „Zuweilen frage ich mich: Muss ich jetzt auch lernen, so zu sein? Was ist mir wichtig? Was bedeutet es, seine Lebensqualität über das Wohnungsinterieur zu definieren?“ Was Bärbel Schäfer mit Sulzer verbindet: „Er ist ein unheimlich guter Beobachter und benennt Dinge gnadenlos beim Namen.“ Auch die Regierungspräsidentin beobachtet ihr Gegenüber, anstatt mit voreiligen Schlüssen zu verurteilen.

Irvin Yaloms „Und Nietzsche weinte“ stellt als drittes Werk einen Kontrast zu den vorangehenden. Die Verstrickungen zwischen dem Patienten Nietzsche und dem Psychoanalytiker Breuer bedingen am Ende die Wendung, dass der Patient den Arzt zu kurieren sucht. Die streng protestantisch erzogene Bärbel Schäfer befand vor dem Hintergrund dieses Romans, dass jeder seinen eigenen Weg finden müsse.