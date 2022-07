von Martha Weishaar

Bonndorf – Petra Naylor ist neue geschäftsführende Heimleiterin des Altenpflegeheims St. Laurentius mit 100 Beschäftigten. Sie löst Katja Stark ab, die nach einer ersten Leitungszeit 2007 bis 2012 seit Februar 2020 die Einrichtung erneut leitete. Weitere Personalwechsel gibt es in der Verwaltung, da zwei langjährige Mitarbeiterinnen sich beruflich verändern.

Petra Naylor setzte sich gegen mehrere Mitbewerber durch. Mit ihrer Ausbildung zur Krankenschwester und Weiterbildungen zur Diplom-Pflegewirtin sowie einem weiteren Studium zur Qualitätsmanagerin bringt sie die erwartete Qualifikation mit. Die 55-Jährige war sechs Jahre lang Geschäftsführerin des DRK-Kreisverbandes Bad-Säckingen. Zuvor war sie Pflegedirektorin im Waldshuter Spital. Nun freut sie sich auf ihre neue Aufgabe. „Ich werde mein Bestes geben“, verspricht die gebürtige Schwäbin. „Größten Stellenwert hat für mich die Gewinnung von Mitarbeitern, diese weiter zu entwickeln, zu halten und ein attraktiver Arbeitgeber zu sein“, beschreibt sie den Schwerpunkt künftiger Bemühungen.

Petra Naylor ist seit 1986 im Gesundheits- und Pflegewesen beschäftigt und weiß um dessen besondere Herausforderung. „Die Zeiten waren immer spannend, aber seit 2007 sprechen wir vom Pflegenotstand. Umso mehr freut mich, dass wir hier im Haus ab 1. August fünf junge Menschen ausbilden werden.“ Die überschaubare Größe des Altenzentrums gefalle ihr besonders gut. Sie halte gerne den persönlichen Kontakt zu allen Mitarbeitern. Eine offene Atmosphäre und Kommunikation mit ehrlichen Rückmeldungen liegen ihr am Herzen. „Ich will Sorge dafür tragen, dass alle Mitarbeiter spüren, dass sie gesehen werden. Die Zeiten sind schwierig und die Belastung für alle hoch.“ Anstehende Pflegesatzverhandlungen mit Kostenträgern sowie absehbare räumliche Veränderungen am Altenzentrum sind weitere Themen, die sie erwarten.

„Die Voraussetzungen sind hier gut, auch wegen der engen Verzahnung mit dem Caritasverband“, erklärt die neue Heimleiterin ihre Entscheidung für Bonndorf. Der Caritasverband leistet die Finanzbuchhaltung. Überdies funktioniere die enge Koordination zwischen ambulanter und stationärer Pflege gut. Die Abstimmung der pflegerischen Angebote in der Raumschaft sei ein weiteres spannendes Zukunftsthema. „Auch weil der Gemeinderat derart hinter dem Pflegeheim steht, entschied ich mich für Bonndorf“, bekennt Petra Naylor. Ihr imponiere zudem, dass viele Bonndorfer einen engen Bezug zum Altenheim haben. „Das ist für mich etwas ganz Besonderes. Es soll ein offenes Haus bleiben.“

Bürgermeister Marlon Jost ist froh, die Heimleitung so professionell besetzt zu haben: „Ich bin überzeugt, dass das eine gute Entwicklung ist und Bonndorf in Sachen Pflege und Ärzteversorgung ein starker Standort bleibt. Dazu möchte auch ich meinen Beitrag leisten.“ Er dankte Katja Stark, dass sie trotz aller Zusatzbelastungen infolge der Pandemie die Neuausrichtung des Altenheims vorangetrieben und den Übergang zur Nachfolgerin professionell gestaltet hat. Auch Katja Stark, die ihre Nachfolgerin noch bis Mitte Juli einarbeiten wird, zeigt sich erleichtert über den gelingenden Wechsel. „Ein sehr agiler Stiftungsrat, der trotz Pandemie die Weichen für die Zukunft stellt, aber auch die enge Vernetzung mit der Caritas machen Bonndorf zu einem guten Standort für Altenpflege“, würdigt sie die Leistungen aller Verantwortlichen.

St. Laurentius: Derzeit sind laut Personalschlüssel 66 der 96 Pflegeplätze belegt. Zwölf Plätze sind es in der Tagespflege. 52 betreute Wohnungen werden mitverwaltet.