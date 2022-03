von Wolfgang Scheu

In Gündelwangen und Holzschlag brannten in diesem Jahr wieder drei Fasnetfunken. Mit einem dreifachen kräftigen „Schlag-Holz“ verabschiedeten sich die Holzschläger (Grünwälder und Glashütter waren natürlich auch dabei) von der Fasnet, die bis auf das Narrenbaumstellen und eine Kinderfasnet in der „Krone“ eigentlich wieder einmal gar nicht stattgefunden hat.

Der Funken brannte lichterloh und sandte die Funken gen Himmel. In diesem Jahr fiel er auch am Ende um – die verbauten Stangen waren auch gut vorgetrocknet, im vergangenen Jahr wurden sie ja nicht gebraucht.

Eine besondere Stellung hat der Alte Fasnet Sunntig auch in Gündelwangen, wo es gleich zwei Funken gibt. Einer im Vorderdorf und einer im Hinterdorf beim ehemaligen Bahnhof. Viele Helfer hatten sich eingefunden, und an Brennmaterial mangelte es nicht. „Vorsprung durch Technik“ kann man sagen: Im Hinterdorf kam das Patent am Frontlader von Walter Brendle zum Einsatz, um die langen Stangen aufzurichten, im Vorderdorf half Benni Schaller mit dem großen Kranwagen. Die Traktoren der Landwirte waren im Einsatz, um das Brennmaterial im Ort einzusammeln.

Prächtig schaut er aus, der Fasnetfunken im Gündelwangen Vorderdorf. Aufgefüllt wird er mit Holz, Reisig und Stroh, die später in der Nacht lichterloh brennen. | Bild: Wolfgang Scheu

Es ist schon etwas Besonderes, das Fasnetfeuer. Es schweißt zusammen, für viele ist es der höchste Tag der Fasnet, wenn sie denn überhaupt stattfinden kann. Und den Gesichtern sah man an, dass sie es genossen, draußen gemeinsam etwas zu schaffen und sich überhaupt zu treffen.

Zur Stabilisierung der Gerüststangen im Hinterdorf werden Bretter in den Boden gerammt. | Bild: Wolfgang Scheu

„Eine heiße Wurst am Stecken, dazu eine Scheibe Brot, das ist etwas Feines“, so hörte man von einigen. Die Küche von Otmar Hofmeier wurde in diesem Jahr nicht aufgebaut im Hinterdorf. Arnold Stoll aus dem Vorderdorf ließ es sich nicht nehmen, die Funkenbauer mit seiner Nudelsuppe zu stärken. Das gehört im Vorderdorf dazu. Genauso wie glücklich strahlende Kinderaugen, wenn sie ihre Fackeln schnell im Kreis „schweie“, damit es eine schöne Glut gibt.