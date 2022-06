von Dorothée Kuhlmann

Bonndorf-Ebnet – Der Reit- und Fahrverein Hochschwarzwald steht mit 206 Mitgliedern gut da. Trotz der Corona-Krise hat sich die Mitgliederzahl des Vereins sogar leicht erhöht. Das liegt auch daran, dass sich der Verein in der ganzen Zeit immer bemüht hat, für seine Mitglieder interessante Veranstaltungen anzubieten.

Klar, die Vereinsmitglieder mussten zeitweilig schon sehr kreativ werden, um den diversen Vorgaben gerecht werden zu können, es wurde aber geschafft. Ein wichtiger Teil der Jugendarbeit, das Voltigieren, konnte allerdings nicht mehr stattfinden. Auch das Therapeutische Reiten musste ganz ausfallen. „Letzteres war natürlich für die Patienten besonders schlimm“, berichtet Sportwartin Elke Zanon.

Engagement und Kreativität

Für die Kinder und Jugendlichen wollte der Reit- und Fahrverein aber trotz der vielen Auflagen ein Programm rund ums Pferd ermöglichen. Mit viel Engagement und Kreativität wurde ein abwechslungsreiches Sommerprogramm zusammengestellt und auch umgesetzt.

Für diesen besonderen Einsatz in der Jugendarbeit während der schwierigen Corona-Phasen wurde der Reit- und Fahrverein Hochschwarzwald vom Pferdesportbund Südbaden ausgezeichnet. Und weil das Jugendprogramm so gut angekommen ist, gibt es auch in diesem Jahr wieder Veranstaltungen für die kleinen Pferdenärrinnen und -narren.

Eine Voltigiergruppe ist auf dem Bellihof in Bonndorf-Ebnet inzwischen wieder gestartet. „Erwartungsvoll sei man in die erste Stunde gegangen, in der Hoffnung rasch wieder durchstarten zu können“, berichtet Elke Zanon. Immerhin gab es vor Pandemiebeginn drei Voltigiergruppen, von denen eine auch im Turnierbereich erfolgreich unterwegs war.

Doch zunächst machte sich Ernüchterung und auch etwas Enttäuschung breit. Aus der Fortgeschritten-Gruppe kam nur noch ein kleiner Teil der Mädchen. „Zwei Jahre sind bei den Jugendlichen einfach eine lange Zeit. Da stehen jetzt Schulabschluss oder Ausbildungsbeginn auf dem Plan“, erläutert Trainerin Elke Zanon. Außerdem müssen die Kinder auch sportlich erst einmal einiges nachholen.

Corona hinterlässt Spuren

„Zwei Jahre wenig Möglichkeiten für Sport, das hat deutliche Spuren bei den Kindern hinterlassen“, berichtet Elke Zanon. Und auch das erfahrene Voltigier-Pferd steht nicht mehr zur Verfügung. Nicht nur das fehlende spezielle Training, sondern schlicht auch das Alter lassen den Einsatz des bisherigen Pferdes für die sehr anspruchsvolle Aufgabe nicht mehr zu. „Wir müssen wieder von vorn anfangen“, so Zanon.

So fängt die Voltigier-Abteilung des Reit- und Fahrvereins Hochschwarzwald mit der notwendigen Geduld aber auch Enthusiasmus wieder an zu üben. Erst mal auch am Holzpferd.

Weitere Informationen zum Voltigieren auf dem Belli-Hof gibt es per E-Mail unter: volti@rfv-hochschwarzwald.de