von Juliane Kühnemund

Bonndorf – Das Warten hat ein Ende: Das Land Baden-Württemberg und die katholische Kirchengemeinde Bonndorf starten im Mai dieses Jahres mit der seit langem gewünschten Erneuerung des Vorplatzes der katholischen Kirche in Bonndorf. Dies bestätigte am Mittwoch Pfarrer Fabian Schneider auf Nachfrage dieser Zeitung.

Erste Planungen, den rund 1800 Quadratmeter großen Vorplatz der Kirche gestalterisch aufzuwerten und neu zu strukturieren, liegen bereits fast drei Jahrzehnte zurück. Im vergangenen Jahr nahm die Neugestaltung des Platzes dann konkrete Formen an und nun geht es tatsächlich an die Umsetzung.

Pfarrer Schneider freut sich, dass nun im Mai der Startschuss für das Großprojekt fallen wird. Ebenso freut sich der Pfarrer, dass der Bauherr – das Land Baden-Württemberg, vertreten durch den Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Konstanz – die Kirchengemeinde von Anfang an bei allen Planungen mit einbezogen hat.

Das Projekt

Nach Informationen von David Schmidt vom Landesbetrieb Vermögen und Bau BW wird ein Teil des Platzes zukünftig dem Aufenthalt und der Nutzung bei kirchlichen Anlässen dienen. Der verbleibende Teil wird weiterhin als Parkplatz genutzt. Auf dem neu gestalteten Platz werden künftig insgesamt 17 öffentlich zugängliche Pkw-Stellplätze zur Verfügung stehen. Dabei werden zwei barrierefreie Stellplätze und eine barrierefreie Wegeverbindung zum Seiteneingang geschaffen. Durch die Schaffung von mehr Grünflächen auf einem Teil der bisher versiegelten Flächen wird der Platz ökologisch aufgewertet. Im Zuge der Neugestaltung des Platzes werden gleichzeitig auch die darunter verlaufenden sanierungsbedürftigen Entwässerungsleitungen erneuert. Anfallendes Oberflächen- und Dachwasser wird in neue Mulden mit Notüberlauf zum örtlichen Abwasserkanal eingeleitet.

Die Bauarbeiten beginnen im Mai 2022 und sind mit rund drei Monaten veranschlagt. Die Bauabschnitte werden so eingeteilt, dass während der Bauzeit stets mindestens ein Eingang zur Kirche nutzbar bleibt. Während der Arbeiten entfallen die Parkmöglichkeiten an der Kirche.

Mit den Arbeiten ist das ortsansässige Unternehmen Fischer Landschaftsbau beauftragt. Die Planung und Bauleitung erfolgt durch das Büro Burkhard Sandler Landschaftsarchitekten. Bauherr ist das Land Baden-Württemberg vertreten durch Vermögen und Bau, Amt Konstanz. Die Gesamtkosten für die Arbeiten werden auf rund 510.000 Euro veranschlagt. Etwa ein Drittel der Kosten hat die Kirche zu tragen, zwei Drittel trägt das Land, so Pfarrer Fabian Schneider. Während der Bauarbeiten, die im August 2022 abgeschlossen sein sollen, soll die Pfarrkirche weiterhin nutzbar sein. Dennoch ist mit Einschränkungen zu rechnen. Pfarrer Schneider könnte sich aber vorstellen, für die Werktagsgottesdienste dann in die Schlosskapelle auszuweichen. Was den Parkplatz betrifft, werde dieser vermutlich einen Monat lang nicht nutzbar sein, so Fabian Schneider.

Arbeiten auch beim Paulinerheim

Die Kirchengemeinde beabsichtigt in diesem Jahr auch die Neugestaltung der Außenanlagen am benachbarten, kircheneigenen Paulinerheim durchzuführen. Bei diesem Projekt ist die Pfarrgemeinde alleiniger Bauherr. Die Bauprojekte sollen nach Möglichkeit so koordiniert werden, dass so lange wie möglich einer der beiden Parkplätze zur Verfügung steht, während an dem anderen gebaut wird.