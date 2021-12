von Juliane Kühnemund

Die Bonndorfer Grundschule wird mit neuen digitalen Medien ausgestattet. Der Gemeinderat gab in seiner jüngsten Sitzung die Zustimmung zum Kauf von Medientischen, Rechnern mit Bildschirmen, iPads und TV-Geräten.

Wie Florian Rogg von der Stadtverwaltung erläuterte, können im Rahmen des Digitalpakts Grundschule Fördermittel abgerufen werden. 80 Prozent könnten somit über Zuschüsse abgedeckt werden.

Kreis Waldshut Erst der Piks, dann Gummibärchen: So hat Jakob Schulze (7) seine Corona-Impfung erlebt Das könnte Sie auch interessieren

In Auftrag gegeben wurden zwei Medientische, günstigster Bieter war die Firma Gutmann mit einem Gebot von 59.165 Euro inklusive Anschlüsse, Montage und Lieferung. Die Firma G & R erhielt als günstigster Bieter den Auftrag zur Lieferung von 23 Rechnern mit Bildschirm. Die Kosten liegen bei 24.306 Euro. 15.697 Euro werden 45 iPads für die Schulaußenstallen kosten, geliefert werden sie vom Institut für moderne Bildung GmbH. Als Anzeigemedium will man nicht auf Beamer, sondern auf TV-Geräte zurückgreifen. 21 TV Geräte sollen angeschafft werden. Das günstigste Angebot hatte die Firma computeruniverse mit einem Gebot von 18.878 Euro abgegeben, die auch den Zuschlag erhielt.

Bonndorf Impfungen könnten am BZB Bonndorf möglich sein Das könnte Sie auch interessieren

Rund um den Ratstisch war man sich einig, dass die digitale Ausstattung der Schulen unumgänglich sei, gerade in Corona-Zeiten habe sich die Bedeutung der Digitalisierung in der Bildung deutlich gezeigt. Wichtig sei es, so Stadtrat Ingo Bauer, dass auch eine Schulung der Lehrer stattfinde, die mit den neuen Medien arbeiten werden. Die Fördermittel für die Geräte seien erfreulich, dennoch dürfe man auch nicht aus den Augen verlieren, dass auch Ersatzbeschaffungen anstehen werden, für die es dann wohl keine Zuschüsse mehr geben werde.

Bonndorf Weil einige Stellen nicht besetzt sind, wurde das Nachmittags-Programm am Bildungszentrum Bonndorf eingekürzt Das könnte Sie auch interessieren

Eine Schulung für die Lehrer erachteten Tilman Frank und Eckhard Fechtig nicht als ausreichend. Tilman Frank bemängelte, dass das Land zwar Geld für die Anschaffung der Medien zur Verfügung stelle, sich dann aber nicht mehr dafür interessiere, wer sich um die Geräte kümmert. Hier brauche man einen Fachmann vor Ort, einen Administrator. Und Martha Weishaar ergänzte, dass es noch sinnvoll wäre, einen Standard pro Schultyp und pro Klassenstufe einzuführen. Insgesamt stand das Gremium aber einstimmig hinter den vorgesehenen Investitionen.