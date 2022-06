von Stefan Limberger-Andris

Bonndorf – Es soll ein feiner Auftakt werden – ob klein oder groß wird noch abgewartet. Lisa-Marie Maier, stellvertretende Hauptamtsleiterin der Stadt Bonndorf, freut sich über die bislang eingegangenen 164 Anmeldungen zur Sternfahrt, der Bonndorfer Auftaktveranstaltung zum Stadtradeln. Sie rechnet mit weiteren Meldungen, zumal jeder bis ganz zum Schluss an der dreiwöchigen Veranstaltung Stadtradeln spontan teilnehmen kann. Die organisatorischen Fäden laufen bei ihr sowie bei Petra Kaiser (Touristinfo) und Felix Schüle von der Bonndorfer Netzwerk-Idee (BoNI) zusammen.

Bonndorf nimmt erstmals am Stadtradeln teil, einer bundesweiten Veranstaltung des Vereins Klimabündnis, die von der Initiative Radkultur Baden-Württemberg gefördert wird. Er freue sich auf den Auftakt, so Bürgermeister Marlon Jost. Der Bürgermeister wird den Startschuss zur Sternfahrt an der Stadthalle geben, „vielleicht fahre ich auch ein Stück weit mit“, verriet er im Gespräch mit dieser Zeitung.

Werbung wird in der Gesamtstadt durch ein auf Gehwegbereiche vor öffentlichen Gebäuden aufgesprühtes Logo „Stadtradeln – Jetzt mitmachen, Radkultur“ gemacht. Petra Kaiser, Leiterin der Touristinfo, ist vom Erfolg der Aktion überzeugt. Es sei eine gute Werbung für die Stadt. Um das Stadtradeln in guter Erinnerung zu behalten, erhält jeder Teilnehmer einen der 180 Stadtradeln-Buttons mit Namen, der an der Ankunftsstelle angefertigt wird.

Das Teilnehmerfeld ist bunt gemischt. Lisa-Marie Maier bestätigte, dass unter anderem Gemeinderatsmitglieder und ein neunköpfiges Rathausteam teilnehmen werden.

Die Stadtverwaltung wolle sehen, wie die Auftaktveranstaltung ankomme, und danach möglicherweise weitere Aktionen in den verbleibenden Wochen des Stadtradelns nachschieben. Immerhin geht es auch für Bonndorf um ein möglichst gutes Abschneiden zumindest im Landkreis Waldshut. Dort nehmen 17 Kommunen teil.

Teilnehmer könnenden Platzierungen im Internet einsehen. Sie werde die erreichten Kilometer im Internet aktualisieren, so Lisa-Marie Maier. Weitere Meldungen sind übers Internet möglich oder Formulare, die im Rathaus erhältlich sind.

Bonndorf: 11 Uhr, Stadthallenparkplatz, „Tour de Bonndorf"; 15 Uhr, Stadthallenparkplatz Rundfahrt Bonndorf.

Brunnadern/Dillendorf: 14.30 Uhr, Bürgerhaus Brunnadern; 15 Uhr, Dorfplatz Dillendorf.

Gündelwangen/Holzschlag: 14.30 Uhr, Dorfplatz Holzschlag; 15 Uhr, Dorfplatz Gündelwangen.

