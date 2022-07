von Stefan Limberger-Andris

Bonndorf/Grafenhausen - Mit 482 Radelnden zeigten Bonndorf und Grafenhausen Flagge beim dreiwöchigen Stadtradeln. Geradelt wurden in der Summe 103.104 Kilometer, rechnerisch eingespart der Ausstoß von 16 Tonnen CO 2 . Bonndorf belegt in der Landerkreiswertung den vierten Platz (gefahrene Kilometer je Einwohner), Grafenhausen Rang neun.

Lisa-Marie Maier, bei der die organisatorischen Fäden als stellvertretende Hauptamtsleiterin zusammenliefen, wertet die erste Bonndorfer Teilnahme als Erfolg. Die Platzierung im Landkreis sei das eine, viel wichtiger jedoch sei der Beitrag, der von den Teilnehmern in Sachen Klimaschutz geleistet worden sei. Sie hoffe, dass durch die Veranstaltung das Bewusstsein vertieft wurde, künftig kurze Wege durchaus mit dem Fahrrad zurückzulegen, um die Innenstadt ein wenig vom Verkehr zu entlasten.

Ob es stadtintern eine Würdigung der teilnehmenden Gruppen geben wird, sei noch unklar, so Lisa-Marie Maier. Eine erneute Teilnahme an der Aktion sei denkbar. Die Vorbereitungen der Auftaktveranstaltung, deren Bewerbung und Erfassung der Daten habe die Verwaltung mit einem überschaubaren Arbeitsaufwand gemeistert. Bonndorf erzielte die Platzierung auf Landkreisebene mit durchschnittlich geradelten 13,05 Kilometer je Einwohner, Grafenhausen schaffte 4,7 Kilometer.

Luft nach oben bleibt für beide Kommunen bei künftigen Stadtradeln-Veranstaltungen allemal – die Siegerkommune Dogern lag mit 22,92 Kilometer an der Spitze der 17 teilnehmenden Kommunen. Die für Bonndorf radelnden 430 Aktiven in 59 Teams schafften 92.455 Kilometer (14 Tonnen CO 2 -Ausstoß vermieden), die 52 in zehn Teams für Grafenhausen Startenden 10.649 Kilometer. Acht der 23 Bonndorfer Gemeinderatsmitglieder schwangen sich in den Sattel, in Grafenhausen waren es zwei von 14. Am erfolgreichsten waren in der Bonndorfer Wertung die SV Gündelwangen-Radler, das Offene Team Bonndorf und FK Wellendingen. In Grafenhausen: Team Radler, das Offene Team Grafenhausen und BäBu.