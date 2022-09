von Stefan Limberger-Andris

Den Stadträten Gernot Geng (Bürgerliste) und Ingo Bauer (CDU) verschlug es die Sprache. Stadtbaumeister Michael Glück hatte soeben den Zustand des Regenüberlaufbauwerks (RÜB) – die ehemalige Bonndorfer Kläranlage an der B315 kurz vor Wellendingen – erläutert und die Notwendigkeit eines Neubaus als unvermeidbar geschildert. Eine erste Kostenschätzung belaufe sich auf 3,5 Millionen Euro, so Michael Glück. Der Gemeinderat drang letztlich mit der Forderung nach einer Entwurfsplanung mehrerer Varianten durch.

Schlechter baulicher Zustand

Seit mehr als drei Jahrzehnten werde die Anlage mittlerweile als provisorisches RÜB genutzt, erläuterte Michael Glück die Vorgeschichte. Immer wieder komme es zu erheblicher Schädigung des Gewässerhabitats im dortigen Flora-Fauna-Habit-Gebiet. Nämlich dann, wenn das RÜB bei mittleren bis starken Regenereignissen Mischwasser aus dem Kanalsystem auf die Fläche und in den Vorfluter freigebe. Das RÜB, das sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand befinde, entlaste häufig und lang, die Entlastungsfracht sei hoch.

Kein Weiterbetrieb ab 2024

Eine Sanierung der Altanlage sei nicht genehmigungsfähig, erläuterte Michael Glück weiter. Das Landratsamt Waldshut habe eine Genehmigung des Weiterbetriebs ab dem Jahr 2024 versagt. Er stufe das alte RÜB als von Anfang an ungeeignet für die Bonndorfer Entwässerung ein. Im Zuge der Erstellung eines Generalentwässerungsplans für die Stadt Bonndorf habe das beauftragte Ingenieurbüro nun den Bau eines Retentionsbodenfilters mit vorgeschaltetem RÜB als Vorstufe vorgeschlagen – Kostenschätzung 3,5 Millionen Euro.

Kostenschätzung überrascht

Die genannte Kostenschätzung schocke ihn, weil sie ihm doch enorm hoch erscheine, meldete sich Gernot Geng zu Wort. Er lehne eine Zustimmung zu Vergabe von Planungsleistungen ab, solange nicht Alternativvorschläge auf dem Tisch liegen. Zu Bedenken sei auch, dass in der Projektliste zur Investitionsplanung des laufenden kommunalen Haushalts lediglich eine erste Rate von 300.000 Euro für den RÜB-Ersatz eingestellt worden sei, sprang Ingo Bauer dem Ratskollegen bei. Er sei von einem guten Zustand der Entwässerungsinfrastruktur ausgegangen, so Ingo Bauer weiter, denn man habe doch kontinuierlich in den Klärbereich investiert.

Zielvorgaben seien zu definieren, bevor es an die Planung gehe, darin waren sich beide Stadträte einig. Und auch Werner Intlekofer (Grüne) verlangte zumindest nach Eckdaten für vorhandene Möglichkeiten. Es gebe sicherlich verschiedene Lösungsansätze, so Michael Glück. Die vom Ingenieurbüro genannte Kostenschätzung bewege sich allerdings in einem üblichen Rahmen für derartige Projekte. Allein die 300.000 Euro der Investitionsplanung werden nicht ausreichen, um eine wie auch immer geartete Lösung umzusetzen. Die Stadt müsse 2023 mit einer Planung beginnen und könnte das alte RÜB während der Bauphase parallel betreiben. Jahrzehntelang sei kleinteilig am Bonndorfer Entwässerungssystem gearbeitet worden. Im kommenden Jahr werde man über die anstehende RÜB-Maßnahme hinaus auch in die Elektrik und Steuerungstechnik der talwärts liegenden Kläranlage investieren müssen, so der Stadtbaumeister.

Forderung nach Variantenplanung

Auf Anfrage der Redaktion teilte Stadtbaumeister Michael Glück mit, dass seines Wissens eine solche Anlage einzigartig im Landkreis Waldshut sei, sollte das vorgeschlagene RÜB gebaut werden. Der Gemeinderat stimmte letztlich einem geänderten Beschlussvorschlag zu. Demnach soll dem Gremium ein Variantenstudium samt jeweiligem Investitionsvolumen vorgelegt werden für Anlagen, die Mischwasser ausreichend gut reinigen können.

Zu einem möglichen Vorgehen beim Neubau eines Regenüberlaufbauwerks (RÜB) erklärte Glück: Baulich umsetzen ließe sich ein neues RÜB räumlich neben dem bisherigen RÜB (alte Bonndorfer Kläranlage). Über einen Rechen kann das Mischwasser von Grobmaterial vorgeklärt werden, in einem Retentionsbecken setzt sich feineres Material ab. Die Schmutzfracht reduziere sich um rund 23 Prozent gegenüber dem jetzigen Bauwerk. Dadurch werde der Vorfluter entlastet. Die Altanlage wird nach Inbetriebnahme des neuen RÜB abgebrochen.