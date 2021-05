Bonndorf vor 3 Stunden

Blühflächen sind das neueste Projekt der Naturparkschule Bonndorf

Die Naturparkschule will Blühflächen auf dem Grundstück gegenüber des Bildungszentrums anlegen. Das Projekt ist eine Kooperation mit Schwarzwaldverein, der sich in den Ferien um die Wiesen kümmern will.