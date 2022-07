von sk

Bonndorf: Durch offenes Fenster eingestiegen

Durch ein offenes Fenster ist über das Wochenende, 8. bis 10. Juli, ein Unbekannter in den Anbau eines Wohnhauses in der Straße Am Bildstöckle in Bonndorf eingestiegen. Im Anbau wurden laut Darstellung der Polizei sämtliche Behältnisse durchwühlt.

Gestohlen wurde aber demnach nichts. Die Polizei bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich beim Polizeiposten Bonndorf (Kontakt 07703/9325-0) zu melden.

Bernau: Sozia bricht sich den Arm

Bei einem nicht alltäglichen Unfall am Montagmorgen, 11. Juli, hat sich in Bernau die Sozia eines Motorrades den Arm gebrochen. Gegen 10.15 Uhr wollte der 46-jährige Fahrer auf der L 146 am Ortseingang von Oberlehen wenden, heißt es im Polizeibericht.

Beim Wendevorgang verschaltete er sich, sodass das Motorrad ins Ruckeln geriet und umfiel. Dabei zog sich die 47-jährige Sozia eine Frakturverletzung zu. Sie musste in einem Krankenhaus operiert werden. Am Motorrad entstand leichter Sachschaden.