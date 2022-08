von SK

Waldshut-Tiengen: Mutmaßliche Zechprellerin schreit und wirft sich auf den Boden

Eine mutmaßliche Zechprellerin hat in der Nacht zum Sonntag, 7. August, gegen 1 Uhr vor einer Gaststätte in Waldshut-Tiengen nach einem Polizeibeamten geschlagen. Die Polizei war zunächst von einer anderen Gaststätte verständigt worden. Wie es im Polizeibericht heißt, hatten zwei Frauen ihre Rechnung nicht bezahlt und sollen sich nun in einer anderen Gaststätte aufhalten.

Dort traf die Polizei die beiden Frauen an und wollte die Personalien aufnehmen. „Eine 35-Jährige zeigte sich jedoch damit nicht einverstanden“, heißt es in dem Polizeibericht. Vor der Gaststätte soll sie herumgeschrien und sich auf den Boden geworfen haben. Schließlich soll sie einem Polizeibeamten gegen die Brust geschlagen haben.

Sie wurde überwältigt und in Gewahrsam genommen. Die Ausweispapiere fanden sich letztlich im mitgeführten Fahrzeug. Die ausstehende Zeche wurde beglichen.

Waldshut: Unbekannte durchsuchen Autos und Wohnwagen – möglicher Zusammenhang zu einem Einbruch

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag, 7. August, in Waldshut geparkte Autos und einen Wohnwagen durchsucht. Laut Polizei wurden bislang vier solche Vorfälle gemeldet. An den betroffenen Fahrzeugen konnten auf den ersten Blick keine Aufbruchspuren erkannt werden.

Aus dem Wohnwagen wurde laut Polizei eine Flasche Wein und ein E-Book gestohlen, aus einem Auto Bargeld. Die Polizei prüft aktuell einen möglichen Zusammenhang zwischen diesen Taten und einem mutmaßlichen Einbruch in ein Haus im Schützenmattweg. Dort war am Sonntagmorgen, gegen 6.15 Uhr, eine jüngere männliche Person von der Hausbesitzerin angetroffen worden.

Dieser gab sich überrascht und wurde nach draußen begleitet. Möglicherweise war er in Begleitung weiterer Personen. Gestohlen wurde nichts. Über ein ebenerdiges Kellerfenster dürfte er ins Haus gelangt sein. Die Ermittlungen dauern an.

Bonndorf: Drei Personen bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall am Sonntagabend, 7. August, sind in Bonndorf drei Personen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war gegen 17.15 Uhr am Ortseingang in Richtung Wellendingen ein 55-jähriger Volvo-Fahrer nach links geraten. Ein entgegenkommender 42-jähriger Ford-Fahrer wich aus, konnte aber einen Streifvorgang nicht mehr verhindern.

In der Folge kollidierte der nicht mehr lenkbare Volvo mit einem hinter dem Ford fahrenden Mitsubishi frontal. Der Volvo kam danach in einem Bushaltestellenhäuschen zum Stehen und beschädigte auch diese noch.

Sieben Personen wurden vom Rettungsdienst vor Ort untersucht, zwei Personen aus dem Volvo mussten in umliegende Krankenhäuser. Der leicht verletzte 37 Jahre alte Mitsubishi-Fahrer suchte selbstständig einen Arzt auf.

Die entstandenen Schaden gibt die Polizei mit rund 65.000 Euro an. Alle drei Autos mussten abgeschleppt werden. Das Rote Kreuz war mit Rettungsdienst und dem Ortsverein im Einsatz, zudem ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehr Bonndorf. Die Bundesstraße war kurz vor 20 Uhr wieder befahrbar.

Jestetten: Zeugensuche nach Unfallflucht im Amselweg

Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht in der Nacht zum Freitag, 5. August, im Amselweg in Jestetten. Demnach sei ein unbekanntes Fahrzeug wahrscheinlich beim Rangieren auf einem Hofplatz zunächst gegen einen dort abgestellten Auto-Anhänger gestoßen, der gegen eine metallische Fahrradgarage geschoben wurde.

Am Anhänger sei nur ein geringer Schaden entstand, die Fahrradgarage wurde laut Polizei hingegen total beschädigt. Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 1500 Euro an. Der Verursacher entfernte sich unerkannt. In der Nachbarschaft wurde gegen 0.45 bis 0.50 Uhr ein lauter Knall wahrgenommen, weshalb der Unfall zu dieser Zeit passiert sein dürfte. Auf Zeugenhinweise hofft der Polizeiposten Jestetten, Telefon 07745/7234.

Dachsberg: Zwei Verletzte bei mutmaßlichem Unfall unter Alkoholeinfluss

Ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer ist am Sonntagabend, 7. August, gegen 19 Uhr auf der K 6590 zwischen Wolpadingen und Vogelbach verunglückt. Wie die Polizei berichtet, wurden der 20-jährige Fahrer und sein 23 Jahre alter Beifahrer verletzt und kamen in verschiedene Krankenhäuser. Eine Verlegung erfolgte mit einem Rettungshubschrauber.

Das Auto der beiden war von der Straße abgekommen, gegen mehrere Bäume geprallt und schließlich unterhalb der Straße zum Stillstand gekommen. Am Auto entstand laut Polizei Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Ein Alkomatentest beim mutmaßlichen Fahrer ergab knapp zwei Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt.

Bonndorf: Motorradfahrer und Sozia bei Unfall schwer verletzt

Ein Motorradfahrer und seine Sozia haben sich am Samstagabend, 6. August, bei einem Unfall auf der L 170 zwischen Ebnet und der Steinasäge schwer verletzt. Die 65-jährige Sozia kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik, der 71-jährige Fahrer mit einem Rettungswagen. Laut Polizei war der Mann kurz nach 18 Uhr in einer Kurve von der Straße geraten und gegen eine Leitplanke geprallt. Den Schaden am Motorrad schätzt die Polizei auf mehrere Tausend Euro.