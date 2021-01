von Juliane Kühnemund

Frau Adler, Werkverträge sind in fleischverarbeitenden Betrieben mittlerweile verboten. Wie haben Sie dieses Problem gelöst?

Marie-Luise Adler | Bild: Martha Weishaar

Wir haben zum 1. Januar 2021 insgesamt 14 Mitarbeiter aus bestehenden Werkverträgen eingestellt, die im Bereich der Schinkenzerlegung tätig sind. Ursprünglich waren in diesem Bereich Einzelunternehmer tätig, die über die Jahre teilweise durch Arbeiter im Werkvertrag ersetzt wurden. Im Zuge des gesetzlichen Verbotes von Werkverträgen haben wir auch unseren wenigen Einzelunternehmern einen Arbeitsvertrag angeboten. Eine große Veränderung für die selbstständig tätigen Männer, mit denen wir seit jeher eine sehr gute Zusammenarbeit pflegen. Ich bin weiterhin überzeugt, dass wir die Beschäftigung im Werkvertrag, wie ursprünglich vom Gesetzgeber gewünscht, richtig und für beide Seiten gut genutzt haben. Die Arbeiter konnten selbstständig arbeiten und, bei guter Leistung und Qualität, gut verdienen.

Zur Person Marie-Luise Adler, Urenkelin des Firmengründers, trägt seit 2012 Verantwortung als geschäftsführende Gesellschafterin der Adler OHG zusammen mit ihrem Vater Peter Adler. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 380 Mitarbeiter.

Ergeben sich durch die Änderungen Schwierigkeiten im Arbeitsablauf des Betriebes?

Beim Großteil dieser Arbeiter steht uns die Schwierigkeit im Weg, dass sie nicht Deutsch sprechen. Bei Rückfragen zu betrieblichen Abläufen und auch bei Fragen zum Alltäglichen konnten wir uns auf die Hilfe der Werkvertragsvermittler verlassen. Diese Hilfestellung fehlt uns nun zum Teil und beschert uns einen Aufwand mit Themen, die für uns zusätzlich hinzukommen. Corona und dessen gesamte Auswirkungen beschäftigen uns mit anderen Dingen als unserem Kerngeschäft, nämlich hochwertige Fleisch- und Schinkenprodukte herzustellen, das belastet.

Grafenhausen Verschärfte Maskenpflicht: Bunter Stoff hat ausgedient – doch wie unterscheiden sich die Mund- und Nasenbedeckungen? Das könnte Sie auch interessieren

Wie kam die Hans Adler OHG bislang durch die Corona-Krise? Gab es Umsatzeinbußen, beispielsweise deshalb, weil Gaststätten geschlossen waren und sind?

Zunächst sind wir froh, dass wir als systemrelevantes Unternehmen, nämlich als Lebensmittelhersteller, keine sehr großen Einschnitte ertragen mussten. Wir waren hin und her geworfen, vom totalen Lockdown in der Gastronomie und einer kurzfristigen Überforderung durch die Hamsterkäufe im Lebensmitteleinzelhandel. Die hiesige Gastronomie und die Großhändler wurden durch den Lockdown nun schon zum zweiten Mal aus dem Wirtschaftsleben katapultiert. Wir hoffen, dass die staatlichen Unterstützungen ausreichen und der Mut bleibt, unsere besondere Esskultur, die Badische und europäische Küche, zu erhalten. Viele unserer Kunden tragen die Einschnitte mit einer unglaublichen Geduld. Bereits aus dem ersten Lockdown heraus sind auch für uns bleibende Einbußen an Abverkäufen besonders für die regionalen Produkte entstanden und leider auch meist nachhaltig geblieben. Auch Foodwaste brachte uns kurzfristig Verluste ein, die aus den extremen Einbrüchen aus verschiedenen Kundengruppen entstanden sind. Die Vorräte wurden zum Teil sofort in deutlich größeren Menge benötigt und zum anderen auf längere Zeit nicht abverkauft, das war nicht planbar.

Gab es weitere Probleme?

Für viele überraschend, ging uns plötzlich das Verpackungsmaterial aus. Das Lösungsmittel für die Farben und Kleber in den bedruckten Folien, Kartons und Etiketten wurde dringend für die Herstellung von Desinfektionsmittel benötigt und kurzerhand in die Industrie zur Herstellung dessen umgeleitet. Unsere Kundschaft musste kurzfristig neutral verpackte Waren oder Kartons akzeptieren, damit wir die gewünschten Mengen liefern konnten. Diese kurzfristigen Umstellungen nahmen viel Zeit in unserem Coronaalltag ein. Hier spielte auch der zusammengebrochene Welthandel eine Rolle.

Jetzt fordert die Politik auch noch mehr Homeoffice für Firmenbeschäftigte. Wird bei Adler bereits – in Bereichen, wo es möglich ist – auch von Zuhause gearbeitet?

Einige Mitarbeiter aus der Verwaltung arbeiten regelmäßig im Homeoffice, bei Bedarf und in Absprache mit den verschiedenen Abteilungen können die Zugänge zu unserem Betriebssystem in kurzer Zeit eingerichtet werden, der Technik und dem schnellen Internet sei Dank. Insbesondere die Mitarbeiter, die amtlicherseits oder aus anderen Gründen unsicher sind, als Erstkontakte eines Corona-Patienten eine Gefahr für die Kollegen darzustellen, arbeiten konsequent vom Homeoffice aus, oder an einem abgetrennten Einzelarbeitsplatz. Es stehen ständig einige Einzelarbeitsplätze zur Verfügung. Die Möglichkeit der Nutzung des Homeoffice dient jedoch nur einem kleinen Teil unserer Belegschaft, das strenge Hygienekonzept, das wir bereits seit März 2020 verfolgen, ermöglicht aber die tägliche Arbeit auch im Betrieb.

Wie sieht das Hygienekonzept bei Adler aus? Kann durch eine entsprechende Organisation vermieden werden, dass sich zu viele Menschen im selben Raum aufhalten. Gibt es im Betrieb Maskenpflicht? Hat die Kantine noch offen?

Seit März 2020 tragen wir im ganzen Betrieb Mund-Nasen-Schutz. Häufiges Händewaschen und -desinfizieren gehörte bei unseren Mitarbeitern schon vor Corona zum täglichen Hygieneverhalten. Arbeitsplätze, die eng zusammenliegen, wurden bestmöglich auf Abstand gebracht. Arbeitsplätze in der Produktion, die nicht auf den Mindestabstand von 1,5 Meter zu trennen sind, wurden durch Trennwände abgetrennt. Die Mitarbeiter in der Verwaltung wurden auf alle vorhandenen Büros verteilt, um die Mindestabstände einzuhalten. In einigen Abteilungen in der Verwaltung ist immer ein Teil der Mitarbeiter im Homeoffice, um die Mindestabstände einhalten zu können. In unserer Branche gab es über die allgemeine Corona-VO hinaus ergänzend eine vom Land erlassene Corona-VO für Schlacht- und Zerlegebetriebe, unter deren Regeln wir durch unsere Schlachtung und Zerlegung fallen. Auch diese Vorgaben erfüllen wir seit Juli 2020. Durch diese branchenspezifische VO galten bei uns diese verschärften Regelungen dauerhaft, somit entstanden bei uns kaum wieder mehr Einschränkungen durch den erneuten Teillockdown und ebenfalls nicht die große Veränderung zum harten Lockdown im Januar. Der harte Lockdown belastet unsere Mitarbeiter mit Kindern, aber auch hier freuen wir uns über den Status der Systemrelevanz und es werden die Angebote der Notbetreuung genutzt. Ein Ruck ging durch unsere Belegschaft, als es wieder hieß, dass Kantinen zu schließen sind. Diese Vorgaben war bereits in der branchenspezifischen VO genannt und auf Machbarkeit zu prüfen. Da wir die Sitzplätze in unserer Kantine von einer großen Fläche auf drei verteilen konnten und die Essens- und Getränkeausgabe geregelt wurde, ist es unseren Mitarbeitern weiterhin möglich, ihre Pause zur Erholung in der Kantine zu nutzten. Eine Schließung unserer Kantine hätte zu Menschenansammlungen in Räumlichkeiten geführt, die wir nicht kontrollieren könnten, also belassen wir es dabei und halten unseren bisher sehr erfolgreichen Pandemieschutz weiter ein.

Bonndorf Investoren haben große Pläne für die ehemalige Ferienhaussiedlung in Wellendingen Das könnte Sie auch interessieren

Wie viele Mitarbeiter sind derzeit bei Adler in Bonndorf beschäftigt?

Wir beschäftigen in Bonndorf 380 Mitarbeiter.

Wie schätzen Sie die wirtschaftliche Lage ein, wenn der Lockdown noch länger anhält? Sehen Sie Probleme für die Zukunft?

Wir waren immer schon nur schwachen konjunkturellen Schwankungen ausgesetzt. Die Achterbahnfahrten, die andere Branchen immer mal wieder erlebten oder der Einzelhandel und die Gastronomie, die Corona aktuell völlig aus dem Gleichgewicht bringt, mussten wir noch nie erleben. Grundsätzlich aber schwächen uns die Negativschlagzeilen aus der Schlacht- und Zerlegebranche und diese werden uns auch noch in der kommenden Zeit beschäftigen. Aber unsere Kunden schätzen unsere Produkte und wir haben zu tun, das sind die besten Voraussetzungen für das neue Jahr und die Zukunft.