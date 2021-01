von Friedbert Zapf

Der vor über 100 Jahren ausgerottete Biber ist durch das Steinatal auch wieder in den Bonndorfer Raum zugewandert. Bereits um das Jahr 2000 hat er die Steina bei der ehemaligen Illmühle durch mehrere Staudämme umgestaltet und sich dort gut vermehrt. Auf der Suche nach neuem Lebensraum sind die Jungbiber die Steina weiter hinauf gewandert und haben bei der Sommerau einige neue Dämme und Bauten angelegt.

Inzwischen ist der Biber nunmehr im Quellgebiet der Steina beim Faulenfürster Eck angelangt und hat eine kleine Seenlandschaft geschaffen. Auf über 1000 Meter über dem Meeresspiegel herrscht dort tiefer Winter. Wie kann da der Biber überleben?

Der Biber hält keinen Winterschlaf. Den Tag verschläft er zwar in seinem trockenen Bau, aber in der Dämmerung verlässt er diesen unter Wasser, taucht auf und macht sich an die Arbeit. Er repariert den Damm und beginnt dann mit der Nahrungsaufnahme. Beinahe ein Kilo Knospen, Zweige und Rinde nimmt er im Laufe der Nacht zu sich. Bereits im Herbst hat er sich vor seinem Bau im Wasser einen Vorrat an Ast- und Zweigmaterial angelegt. Besonders die weiche Weide liebt der Biber als Winternahrung. Da diese Baumart am Faulenfürster Eck seltener vorkommt, nimmt der Biber auch mit der dort häufigen Vogelbeere vorlieb.