von sk

In nicht einmal 90 Minuten war der Bonndorfer Folktreff ein anderer. Die Vorsitzende Gudrun Deinzer (60) ist bei der Hauptversammlung nach 15 Jahren Vorstandsarbeit nicht mehr zur Wahl angetreten. Nach der Satzungsänderung sind Anna Schwenninger (30) und Jürgen Friedrich (40) gewählt worden als neue gleichberechtigte Vorsitzende, die nun den Verein führen, der seit bald 35 Jahren Kleinkunst in Bonndorf veranstaltet.

„Damit hat sich der Vorstand um durchschnittlich 25 Jahre verjüngt“, freute sich die scheidende Vorsitzende in ihrem Dank an das „großartige Team“ und für das bewegende Geschenk – ein Original des Holzbildhauers Simon Stiegeler, das ihren Löweneinsatz für den Verein symbolisieren soll. Der Folktreff-Vorsitz sei auch bestimmt das schönste Amt, das weit und breit anzutreten sei. Anders als bei anderen Veranstaltern würde hier alles rein ehrenamtlich gestemmt, was auch bedeute, dass man mit bekannten Künstlern von der Buchung bis zur Vorstellung auf Du und Du in Kontakt komme: „Etwas Schöneres, als mit Menschen zu tun zu haben, die glühen für ihre Profession, wie im Falle von Künstlern, gibt es nicht, und es bereichert ein Leben lang“, sagte sie.

Bewegend war auch die Übergabe an Anna Schwenninger. War doch ihr inzwischen gestorbener Großvater Harald Weishaar Mitbegründer des Vereins. Den Job der Schriftführerin übernahm Johanna Podeswa. Mit Jürgen Friedrich wurde ein engagierter Helfer gewählt, der in den vergangenen Jahren an der Seite seiner Frau Rebecca viel Einsatz für Aufbau und Team-übergreifende Zusammenarbeit gezeigt hatte. Sie war bis dato als Beisitzerin verantwortlich für den Aufbau vor den Veranstaltungen. Neu im Vorstand ist Steffen Schmidt als Beirat, der sich auch um Künstlerverpflegung kümmern wird.

Das neue Führungsduo gab eine Neuerung bekannt: Lorenz Albert ist künftig verantwortlich für ein Sommer-Festival mit Bands aus der Region, das für einen zweijährigen Rhythmus angedacht ist. Er ist Bassist bei der Band Emu, die 2017 den Freiburger Bandwettbewerb Rampe gewann. „Wo wir proben sind 20 andere Bands, und es wird bestimmt eine tolle Sache, auch noch unbekannteren Bands hier in Bonndorf eine Bühne zu geben“, so der neue Projektleiter Festival.

Stadträtin Mechthild Frey-Albert bezeichnete den Verein als Leuchtturm, der weit über die Grenzen Bonndorfs strahle. Die Qualität der Veranstaltungen werde immer wieder getoppt. In der Corona-Zeit habe man alles gegeben. „Da wurde geplant, angekündigt, abgesagt, verlegt und weiter gearbeitet.“ Sie lobte nicht zuletzt das Hygienekonzept, das auch für andere Veranstaltungen in der Stadthalle beispielhaft wurde.